台南藍白總統票僅差2.4萬 國民黨部︰不改變勢必遭民眾黨衝擊

民眾黨台南市黨部暨總統柯文哲競選總部昨晚湧入近百位支持者關注開票，最後總統票獲26萬2560票，僅輸給國民黨2.4萬票。（記者王姝琇攝）

2024/01/14 15:33

〔記者王姝琇／台南報導〕2024大選落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選正副總統，南市6席立委揮出全壘打；作為綠營鐵票倉、賴清德「本命區」，台南成為兵家必爭之地，綠營拚固票、藍白則是「輸少就是多贏」。總統票最終開出民進黨57萬811票、國民黨28萬6867票、民眾黨26萬2560票，綠大贏藍28萬餘票，藍白差距僅2.4萬票。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民進黨要省思是不是大多數年輕人討厭藍綠？才會出現傾向第三方制衡力量，用選票表態「不是藍綠說的算」；立委部分雖6席全上，但仍要檢討得票數不如預期；民進黨對未來更要有警惕心理。

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國民黨台南市黨部主委林進旺認為，面對豐富資源的執政黨，原本就是一場不對稱的戰爭，加上國民黨確實布局起步太晚、扎根不夠等都是要檢討，若是不做出改變好好經營，未來勢必會先遭到民眾黨衝擊，艱困的選區只會更難上加難。

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦指出，民眾黨在台南未推出立委人選，但總統得票與國民黨相距很小「輸得漂亮」。強調未來要站穩腳步，現在就要開始深耕，不只空戰，更要號召志同道合的人加入，強化陸戰組織，未來還有很大的進步空間。

蔡宛秦說，民眾黨落地在台南真正深耕組織僅近1年多時間，對上百年大黨國民黨能獲得這樣的成績，「覺得很意外也很感動，接下來我們要深耕地方從現在開始，提前布局。」蔡宛秦也提及，傳統深綠票倉，如善化、官田、六甲等民眾黨都還贏國民黨票數，代表在台南偏藍或中間選民，在藍白之間會選擇相信我們。

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