為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台南藍白總統票僅差2.4萬 國民黨部︰不改變勢必遭民眾黨衝擊

民眾黨台南市黨部暨總統柯文哲競選總部昨晚湧入近百位支持者關注開票，最後總統票獲26萬2560票，僅輸給國民黨2.4萬票。（記者王姝琇攝）

民眾黨台南市黨部暨總統柯文哲競選總部昨晚湧入近百位支持者關注開票，最後總統票獲26萬2560票，僅輸給國民黨2.4萬票。（記者王姝琇攝）

2024/01/14 15:33

〔記者王姝琇／台南報導〕2024大選落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選正副總統，南市6席立委揮出全壘打；作為綠營鐵票倉、賴清德「本命區」，台南成為兵家必爭之地，綠營拚固票、藍白則是「輸少就是多贏」。總統票最終開出民進黨57萬811票、國民黨28萬6867票、民眾黨26萬2560票，綠大贏藍28萬餘票，藍白差距僅2.4萬票。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民進黨要省思是不是大多數年輕人討厭藍綠？才會出現傾向第三方制衡力量，用選票表態「不是藍綠說的算」；立委部分雖6席全上，但仍要檢討得票數不如預期；民進黨對未來更要有警惕心理。

國民黨台南市黨部主委林進旺認為，面對豐富資源的執政黨，原本就是一場不對稱的戰爭，加上國民黨確實布局起步太晚、扎根不夠等都是要檢討，若是不做出改變好好經營，未來勢必會先遭到民眾黨衝擊，艱困的選區只會更難上加難。

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦指出，民眾黨在台南未推出立委人選，但總統得票與國民黨相距很小「輸得漂亮」。強調未來要站穩腳步，現在就要開始深耕，不只空戰，更要號召志同道合的人加入，強化陸戰組織，未來還有很大的進步空間。

蔡宛秦說，民眾黨落地在台南真正深耕組織僅近1年多時間，對上百年大黨國民黨能獲得這樣的成績，「覺得很意外也很感動，接下來我們要深耕地方從現在開始，提前布局。」蔡宛秦也提及，傳統深綠票倉，如善化、官田、六甲等民眾黨都還贏國民黨票數，代表在台南偏藍或中間選民，在藍白之間會選擇相信我們。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨18％選票流向柯？ 顏擇雅：柯挖到的其實是藍營票
2024/01/14 11:31

民進黨18％選票流向柯？ 顏擇雅：柯挖到的其實是藍營票
台中總統票綠藍白版圖揭曉 賴蕭25區稱霸、老三柯吳8區贏侯趙
2024/01/13 23:49

台中總統票綠藍白版圖揭曉 賴蕭25區稱霸、老三柯吳8區贏侯趙

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
鐵藍新竹縣白色力量竄出！柯文哲狂拿12萬票 直逼侯趙
2024/01/13 23:42

鐵藍新竹縣白色力量竄出！柯文哲狂拿12萬票 直逼侯趙
遭藍指敗選罪魁禍首 黃珊珊：立院若要合態度這樣嗎
2024/01/13 23:42

遭藍指敗選罪魁禍首 黃珊珊：立院若要合態度這樣嗎

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播