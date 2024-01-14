台南藍白總統票僅差2.4萬 國民黨部︰不改變勢必遭民眾黨衝擊
2024/01/14 15:33
〔記者王姝琇／台南報導〕2024大選落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選正副總統，南市6席立委揮出全壘打；作為綠營鐵票倉、賴清德「本命區」，台南成為兵家必爭之地，綠營拚固票、藍白則是「輸少就是多贏」。總統票最終開出民進黨57萬811票、國民黨28萬6867票、民眾黨26萬2560票，綠大贏藍28萬餘票，藍白差距僅2.4萬票。
民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民進黨要省思是不是大多數年輕人討厭藍綠？才會出現傾向第三方制衡力量，用選票表態「不是藍綠說的算」；立委部分雖6席全上，但仍要檢討得票數不如預期；民進黨對未來更要有警惕心理。
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國民黨台南市黨部主委林進旺認為，面對豐富資源的執政黨，原本就是一場不對稱的戰爭，加上國民黨確實布局起步太晚、扎根不夠等都是要檢討，若是不做出改變好好經營，未來勢必會先遭到民眾黨衝擊，艱困的選區只會更難上加難。
民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦指出，民眾黨在台南未推出立委人選，但總統得票與國民黨相距很小「輸得漂亮」。強調未來要站穩腳步，現在就要開始深耕，不只空戰，更要號召志同道合的人加入，強化陸戰組織，未來還有很大的進步空間。
蔡宛秦說，民眾黨落地在台南真正深耕組織僅近1年多時間，對上百年大黨國民黨能獲得這樣的成績，「覺得很意外也很感動，接下來我們要深耕地方從現在開始，提前布局。」蔡宛秦也提及，傳統深綠票倉，如善化、官田、六甲等民眾黨都還贏國民黨票數，代表在台南偏藍或中間選民，在藍白之間會選擇相信我們。