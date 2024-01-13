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鐵藍新竹縣白色力量竄出！柯文哲狂拿12萬票 直逼侯趙

這次總統大選結果，台灣民眾黨在新竹縣拚出超趕民進黨、國民黨2大政黨的好成績。（記者黃美珠攝）

這次總統大選結果，台灣民眾黨在新竹縣拚出超趕民進黨、國民黨2大政黨的好成績。（記者黃美珠攝）

2024/01/13 23:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕這次總統大選，台灣民眾黨在新竹縣一鳴驚人，總統副總統得票率超越民進黨，迎頭進逼國民黨，還在首善之區竹北市和溪北逐漸發展中的新豐鄉，拿下3組候選人最高票，也在另9鄉鎮得票數居第二。

這次總統副總統選舉，新竹縣平均投票率73.46％，區域立委投票率則是73.86％。

其中，總統副總統3組候選人1民眾黨柯文哲、吳欣盈配拿到12萬0985票，得票率35.5514％；民進黨賴清德、蕭美琴得票數9萬3309票，得票率27.4188％；國民黨侯友宜、趙少康得票數12萬6016票，得票率37.0298％。

新竹縣這次選舉人數共46萬6558人，全縣13鄉鎮市中，民眾黨柯吳配在竹北市和新豐鄉拿到最高票，其他11個鄉鎮市雖仍都是藍軍的天下，但柯吳配只有在關西鎮和峨眉鄉落居第3名，其他9個鄉鎮「坐二望一」。

區域立委方面，新竹縣2席全部由藍軍包辦，徐欣瑩、林思銘拿下最高票。第1選舉區，1號台灣維新的劉復嵐獲得1392票，2號國民黨徐欣瑩獲得8萬4959票，3號小民參政歐巴桑聯盟劉台穠獲得4610票，4號台灣綠黨余筱菁拿到1萬5557票，5號民進黨詹紀緹則獲得4萬5445票。

第2選舉區部分，1號時代力量王婉諭6萬3566票，2號民進黨曾聖凱3萬0738票，3號國民黨林思銘7萬6608票。

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