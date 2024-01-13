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遭藍指敗選罪魁禍首 黃珊珊：立院若要合態度這樣嗎

國民黨凌濤稱無法下架民進黨，柯文哲競選總幹事黃珊珊是罪魁禍首；黃珊珊說，政黨合作中怎麼會在盟友間製造敵人，如果立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。（記者王藝菘攝）

國民黨凌濤稱無法下架民進黨，柯文哲競選總幹事黃珊珊是罪魁禍首；黃珊珊說，政黨合作中怎麼會在盟友間製造敵人，如果立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。（記者王藝菘攝）

2024/01/13 23:42

〔中央社〕國民黨2024競選發言人凌濤稱無法下架民進黨，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是罪魁禍首；黃珊珊今天說，政黨合作中怎麼會在盟友間製造敵人，如果立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。

黃珊珊晚間向支持者喊話，上次選市長時柯文哲希望她用無黨籍，今年民眾黨長大了，「下一次我選市長，就是台灣民眾黨選市長，好不好」；她說，相信主流媒體會慢慢覺醒，藍綠兩大黨努力10年也無法動員像昨天造勢凱道這麼多人。

凌濤今晚點名黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。

面對媒體追問，黃珊珊說，在政黨合作中，怎麼會在要結盟的盟友之間製造敵人，如果在立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。

黃珊珊說，藍白合為何破局，國民黨應該更清楚、人民更清楚，「尤其是放任發言人這樣的發言，我覺得，背後到底是代表朱主席還是侯市長呢」。

對於柯文哲敗選，民眾黨前秘書長謝立功發聲明稱，希望檢討黨的組織與決策、痛定思痛，相信2026地方選舉才會有更好的成績。

謝立功批評黃珊珊擔任競選總幹事後，許多黨內人士抱怨競選策略過於重視雙北、資源分配不均、個人沒有溫度及她所主導的藍白合破局，支持者非常失望，「請黃珊珊給支持者們一個交代，而不是躲在柯主席的保護傘下，不敢面對問題」。

謝立功認為，黃珊珊必須負責，如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議黃珊珊到底簽了沒，呼籲她不要逃避，為敗選辭立委負責。

對於被謝立功點名是否感到委屈；她表示，黨內有不同意見都尊重，但柯文哲已經說過，選舉過程中出了多少力「請他先說清楚吧」。

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