為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台中總統票綠藍白版圖揭曉 賴蕭25區稱霸、老三柯吳8區贏侯趙

台中總統票綠藍白版圖揭曉，賴蕭25區稱霸、老三柯吳這8區贏侯趙。（圖擷自選委會網頁）

台中總統票綠藍白版圖揭曉，賴蕭25區稱霸、老三柯吳這8區贏侯趙。（圖擷自選委會網頁）

2024/01/13 23:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市總統大選投票率73.85%，綠藍白版圖備受關注，台中市共29個行政區，勝選的民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在25區稱霸，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈雖排老3，但有8區得票數贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，賴蕭則僅和平區小輸柯吳50票，其餘均勝出。

台中市總統選舉選舉人數達232萬8896人，今有171萬9917人投票，投票率73.85%，勝選的民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下641622票，得票率37.58%，贏排名第2的國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康8萬9066票，侯趙配獲55萬2556票，得票率32.37%；排第3名的民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈則獲51萬3025票，得票率30.05％，小輸侯趙3萬9531票。

賴蕭配在全市29個行政區中除外埔、石岡、東勢及和平等4區由侯趙配略勝一籌外，其餘25區均由賴蕭勝出，其中以大里區贏最多票，超出侯趙配1萬0966票。

至於排名第3名的柯吳配僅小輸侯趙配3萬9531票，甚至在大甲、大安、清水、梧棲、沙鹿、龍井、神岡及大里等8區均打敗侯趙配；賴蕭配則僅和平區小輸柯文哲50票，其餘均勝出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中選會公布總統大選投票率 71.86％歷年倒數第二低
2024/01/13 23:21

中選會公布總統大選投票率 71.86％歷年倒數第二低
台中開票賴蕭贏侯趙8.9萬票 柯排老三小輸侯3.9萬票
2024/01/13 21:57

台中開票賴蕭贏侯趙8.9萬票 柯排老三小輸侯3.9萬票

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
台中國民黨立委、總統大選兩樣情 黨部主委評3敗因
2024/01/13 21:41

台中國民黨立委、總統大選兩樣情 黨部主委評3敗因
台中立委選情開紅盤、總統大選失利 盧秀燕：珍惜民主結果
2024/01/13 21:05

台中立委選情開紅盤、總統大選失利 盧秀燕：珍惜民主結果
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播