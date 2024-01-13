台中總統票綠藍白版圖揭曉 賴蕭25區稱霸、老三柯吳8區贏侯趙

台中總統票綠藍白版圖揭曉，賴蕭25區稱霸、老三柯吳這8區贏侯趙。（圖擷自選委會網頁）

2024/01/13 23:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市總統大選投票率73.85%，綠藍白版圖備受關注，台中市共29個行政區，勝選的民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在25區稱霸，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈雖排老3，但有8區得票數贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，賴蕭則僅和平區小輸柯吳50票，其餘均勝出。

台中市總統選舉選舉人數達232萬8896人，今有171萬9917人投票，投票率73.85%，勝選的民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下641622票，得票率37.58%，贏排名第2的國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康8萬9066票，侯趙配獲55萬2556票，得票率32.37%；排第3名的民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈則獲51萬3025票，得票率30.05％，小輸侯趙3萬9531票。

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賴蕭配在全市29個行政區中除外埔、石岡、東勢及和平等4區由侯趙配略勝一籌外，其餘25區均由賴蕭勝出，其中以大里區贏最多票，超出侯趙配1萬0966票。

至於排名第3名的柯吳配僅小輸侯趙配3萬9531票，甚至在大甲、大安、清水、梧棲、沙鹿、龍井、神岡及大里等8區均打敗侯趙配；賴蕭配則僅和平區小輸柯文哲50票，其餘均勝出。

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