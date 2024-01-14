民進黨18％選票流向柯？ 顏擇雅：柯挖到的其實是藍營票

顏擇雅表示，若用其他個角度來分析，柯文哲挖到的其實是藍營票。（資料照）

2024/01/14 11:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選結果昨揭曉，民進黨「賴蕭配」以558萬6019票勝選，國民黨「侯趙配」居次，拿下467萬1021票，民眾黨「柯吳配」位居末位，拿下369萬466票。作家顏擇雅在臉書發文指出，引述日本學者小笠原欣幸提到的「民進黨18％選票流向民眾黨」，顏擇雅表示，若從另一個角度來看，柯文哲挖到的其實是藍營票。

顏擇雅表示，小笠原欣幸認為賴清德的得票率比蔡英文少了18％，這18％流向柯，等於是柯搶到綠營票，但蔡英文不是傳統綠，2016是太陽花後首次大選，2020遇到香港抗爭，所以很多年輕人投民進黨，這些人很多出自藍營家庭，雖然投蔡但不認為自己「由藍轉綠」，而是自認是中間選民。

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顏擇雅認為，說太陽花世代是「天然獨」，其實是誤判，年輕人挺太陽花不是要台獨，而是反對中國對台灣經濟機會的擠壓，香港抗爭也沒有增加他們對台獨的好感，他們想要的依舊是維持現狀。蔡英文吸引太陽花世代的一大原因是她並非傳統綠，也沒拿台獨、制憲、正名及正常國家這些口號來標榜自身，所以蔡18%的票流向柯，不能說柯挖到綠的票，而是柯拿到中間票，也就是不關心統獨、只問經濟民生的票。

顏擇雅提到，如果這次柯文哲沒選，這18%應該是擺盪回國民黨的，但其實只要7%擺盪回去，「侯康配」就贏了。顏擇雅強調，若用這個角度，柯挖到的反而是「藍營票」，畢竟民調顯示，想要下架民進黨的選民佔比正好是這次藍白加起來的得票率。

顏擇雅表示：「我們可不可以說這次民進黨破天荒連續第三次贏得總統大位，就是因為中共機關算計太聰明？柯有今天的勢，一大原因是中共幫助。中共會押寶柯，原因是兩大錯判，一是國民黨不行，二是台灣年輕世代是天然獨。其實，國民黨這次幾大土豪都當選，就可證明國民黨還是強的很。國民黨是被中共看衰，被扯後腿，才輸掉這次總統大選的。」

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