蔡其昌展開謝票 籲下一屆台中市長要對海線好一點

蔡其昌出席清水幸福老人會，展開謝票。（記者歐素美攝）

2024/01/14 14:57

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌順利連任立委，今天起展開3天密集謝票行程，針對民進黨立委選舉在台中失利，蔡其昌表示，台中是藍白合的重災區，民進黨也要反省檢討，媒體詢問其是否參選下台中市長，蔡其昌表示，目前以謝票為主，不作他想，強調下一屆的市長不管是誰，一定要對海線好一點，加速推動鐵路雙軌高架、捷運藍線及橘線，還有透過都市計畫改變農業區，海線才有機會發展。

蔡其昌今天出席清水幸福老人會展開謝票，媒體詢問台中立委選舉結果不佳原因；蔡其昌表示，台中是藍白合操作最成功的地方，由盧市長親自操盤，策略主力在拉抬自己的子弟兵，所以在第一選區柯文哲選票比侯友宜高，藍白合台中是重災區，選戰成績不理想，代表民進黨還有很多需要反省檢討的地方，那就從自我反省檢討開始。

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至於立法院三黨不過半，院長副院長如何產生？蔡其昌表示，這是黨要去思考，因為這涉及未來民進黨還是要如何穩定執政，因穩定執政對台灣最有利，對國家人民都是好的事情，所以民進黨要從穩定執政來看國會的合作或競爭，穩定執政應該是這個階段黨中要去思考的核心問題。

媒體再問蔡其昌2年後是否要挑戰台中市長？蔡其昌表示，目前只專注於做好立委的工作，讓海線更好，讓更多鄉親認同，這個階段不會去想任何的事情。

至於2028藍營由誰出來選總統，蔡其昌說，以這次選舉結果，未來藍營裡面應該屬於盧市長與台北蔣市長是最有機會的人選，但這是藍營內部的問題，他無法多加評論，強調只要有心為國家做事、為地方發展做事，少一點政治、少一點口水，相信台中都會愈來愈進步，愈來愈好。選舉已經結束，重點是選不好的地方要好好檢討，成功的地方要持續保持，人民要的是安居樂業、台中發展，下一個階段，大家應思考如何合作，少一點政治計算及鬥爭，才是市民之福。

蔡其昌並強調，下一屆的市長不管是誰，一定要對海線好一點，光靠他這位民意代表沒有行政權，只能建議推動及呼籲，海線很多建設，如鐵路雙軌高架、捷運橘線延伸到清水及捷運藍線，市府要趕快把專業的問題修改好，海線很多地方還是農業區，市府若不透過都市計畫改變，海線很少能有發展的機會，不管下屆市長誰要選或誰當選，市長一定要多做事。

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