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今感恩謝票車掃 王婉諭：會繼續拚、直到改變發生的那一天

轉戰新竹縣第二選區立委失利的時代力量黨主席王婉諭，今（14）日一早展開感恩謝票車掃，同時強調「我不會放棄的。我會繼續拚、繼續耕耘，直到改變發生的那一天。」（擷取自王婉諭臉書粉專）

轉戰新竹縣第二選區立委失利的時代力量黨主席王婉諭，今（14）日一早展開感恩謝票車掃，同時強調「我不會放棄的。我會繼續拚、繼續耕耘，直到改變發生的那一天。」（擷取自王婉諭臉書粉專）

2024/01/14 14:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「失落留給昨天晚上就好！」轉戰新竹縣第二選區立委失利的時代力量黨主席王婉諭，今（14）日一早展開謝票車掃，她感謝新竹縣鄉親讓首次投入地方選舉的她，在沒有任何地方基礎的狀況下，仍然獲得這麼多的支持；她強調「我不會放棄的。我會繼續拚、繼續耕耘，直到改變發生的那一天。」

王婉諭在臉書粉專貼文表示，「感謝竹北市的支持者們，讓她在藍綠夾殺下，拿下了最高票。也要感謝竹東、寶山、橫山、北埔、峨眉、五峰的鄉親們，用你們的選票，讓改變繼續向前。微小的燭光，也終會有照亮大地的一天。謝謝新竹縣，我們一起打了美好的一仗。」

國民黨在新竹縣再次囊括兩席立委，再次印證竹縣是藍營的鐵票倉，王婉諭以時代力量黨主席身分投入區域選舉，展現來勢洶洶的氣勢；在三腳督的藍綠夾殺激烈選局中，以1萬3000多票之差，獲得第二高票惜敗。

王婉諭說，這次沒有完成翻轉新竹的任務，讓大家失望了。她也謝謝兩位競選對手曾聖凱、林思銘，恭喜林思銘委員當選連任，除了祝福外，也希望未來四年林能夠繼續為新竹縣這座年輕的城市而努力，解決大家生活中遇到的問題，為這座城市帶來更多歡笑與幸福。

身為一個小黨立委，從不分區轉戰到分區，回到新竹縣參選，她再次感謝大家，給予她這麼多的支持。「我不會放棄的。我會繼續拚、繼續耕耘，直到改變發生的那一天。因為我仍然相信，新竹縣這座光榮的城市，值得更好的。」

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