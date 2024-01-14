時力0席次「全軍覆沒」 陳椒華槓王婉諭：選後追究兩件事

時代力量立委陳椒華。（資料照）

2024/01/14 13:56

〔記者李文馨／台北報導〕2024總統、立委選舉落幕，時代力量國會保衛戰大敗，不僅區域兩席落選，政黨票也全滅。黨主席王婉諭昨（13）日率決策委員集體總辭，不過，時代力量立委陳椒華昨日深夜11時在臉書發文表示，她要追究為何中央未經決策就付費上網紅節目攻擊前黨主席黃國昌，造成多位黨員退黨。

時代力量在政黨票中僅獲得35萬3670票，得票率2.57%，未達5%不分區立委門檻，也未過3%的政黨票補助款門檻。王婉諭昨日晚間召開記者會表示，時代力量決策委員會負起責任，將集體總辭，並擇期辦理改選，由王婉諭擔任代理黨主席，處理相關黨務事宜，直到新任決策委員選出為止。

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陳椒華晚間也在臉書表示，「結果雖不理想，但大家用盡全力，打了美好的一戰，請不要氣餒，讓我們站在高牆的對立面，繼續努力。」不過過了2小時，陳椒華再度發文，表示選後她要追究為何中央未經決策，選前數天以外製影片及付費上網紅節目，大肆攻擊黃國昌而造成多位黨員退黨。

陳椒華指網紅節目應是9日播出的《賀瓏夜夜秀》，該集在影片下方資訊欄寫有「本集影片由時代力量邀約製作」。不過，節目播出後，陳椒華就因不滿王婉諭在節目中批評黃國昌優柔寡斷，強調黃國昌的離開是時代力量的損失，王婉諭當時回應，時代力量不是一言堂，陳椒華的意見她也有接收到，這就是現在的時力最明顯的改變。

陳椒華11日也曾發文指出，有些人經常批評黃國昌，但她認為講話要憑事實，而不是無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小。4年前如果不是黃國昌用盡身邊資源、募款出力，帶領整個黨跟志工全國巡迴造勢，2020年後，根本沒有時代力量3席不分區立法委員，可以說3席是他帶領全黨衝刺，拚出來的，至今仍深深感佩。

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