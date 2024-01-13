時力未過5％將缺席新國會 王婉諭道歉請辭：讓大家失望了

第11屆立法委員選舉今（13）日登場，時代力量無緣跨越政黨票5%門檻，確定於新一屆國會缺席，時代力量黨主席王婉諭率領黨公職向支持者鞠躬道歉，並宣布全體決策委員總辭。（記者楊丞彧攝）

2024/01/13 22:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕第11屆立法委員選舉今（13）日登場，結果於今晚揭曉。本屆立法院第四大黨時代力量在區域立委選舉無人當選，在不分區政黨票斬獲35萬3670票、得票率2.57％，也無緣跨越能分配不分區立委席次的5%門檻，確定將在新國會缺席。對此，時代力量黨主席王婉諭率領黨公職向支持者鞠躬道歉。她表示，敗選沒有理由，就是深刻檢討與反省。面對敗選，包括她在內的時力決策委員總辭，將擇期改選。

「非常抱歉讓大家失望了！」王婉諭表示，感謝這一路上持續給予時代力量肯定與支持的選民，「這一切是我們不夠努力」，無法跨越政黨票5%門檻，而無法繼續留在立法院為大家服務。無論在區域立委或是不分區立委，時力都沒拿下席次，她對此感到萬分抱歉，黨內會做深刻的檢討、持續精進。

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王婉諭表示，面對敗選他們會負起責任，時代力量決策委員將全體總辭，擇期辦理改選。她將繼續擔任代理黨主席直到新任決策委員選出，處理相關黨務事宜。

王婉諭強調，改革之路非常辛苦，時代力量選擇一條非常艱辛與不容易的路。但是，敗選沒有理由，就是要深刻檢討與反省，繼續保有勇氣持續向前行。她希望大家不要對政治失望，也不要對時代力量失望。時代力量會持續改進，也希望未來支持者能如同現在一樣地持續給予時力支持，持續跟時力在改革的路上並肩同行。

對於時代力量的興衰，台灣大學政治學系教授王業立受訪時指出，我國小黨面臨兩大問題，一是具領袖魅力的政治明星，二則受選制影響。他指出，從早年親民黨的宋楚瑜、台聯的李登輝，到民眾黨的柯文哲，小黨都有一位非常具有領袖魅力的明星，也可說是「個人式政黨」。

王業立說，時力自太陽花學運後崛起，但因黨內不同意見傾軋，許多指標型政治人物紛紛出走，聲勢就一路下滑。儘管問政表現佳，不分區名單也很好，但不可諱言的是，現任黨主席王婉諭雖十分努力，但仍與昔日黃國昌之魅力有所差距。因此，就算選民要支持第三勢力，票也會流向其他政黨。這次無法跨過5％席次分配與3％補助金等門檻，勢必對往後發展造成相當大的影響。

王業立也指出，小黨在單一選區的區域立委很難獨立當選，過去黃國昌、洪慈庸與林昶佐都是在民進黨於同選區不提名且賣力輔選的情況下，才能在單一選區脫穎而出。因此，小黨高度仰賴不分區。然而，不分區立委僅34席，席次有限，加上諸多門檻限制，也使小黨更不易生存。

第11屆立法委員選舉今（13）日登場，時代力量無緣跨越政黨票5%門檻，確定於新一屆國會缺席，時代力量黨主席王婉諭率領黨公職向支持者鞠躬道歉，並宣布全體決策委員總辭。（記者楊丞彧攝）

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