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首頁　>　政治

陳椒華指黃國昌「非優柔寡斷者」 王婉諭：時力不是一言堂

時力黨主席王婉諭今（11日）表示，時代力量不是一言堂，陳椒華的意見她也有接收到，這就是現在的時力最明顯的改變。（資料照）

時力黨主席王婉諭今（11日）表示，時代力量不是一言堂，陳椒華的意見她也有接收到，這就是現在的時力最明顯的改變。（資料照）

2024/01/11 13:23

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭日前在「賀瓏夜夜秀」上，直指民眾黨不分區立委候選人黃國昌「永遠會到最後一刻才做決定，因為他其實是滿優柔寡斷的」。立委陳椒華昨日深夜發文重申，黃國昌的離開是時代力量的損失，不認為他是優柔寡斷者。對此，王婉諭今（11日）表示，時代力量不是一言堂，陳椒華的意見她也有接收到，這就是現在的時力最明顯的改變。

前時代力量立委黃國昌退黨加入民眾黨，並名列民眾黨不分區立委名單，時力黨主席王婉諭9日參加「賀瓏夜夜秀」並在節目上表示，黃國昌轉到民眾黨的選擇很理性、科學、務實，因為現在的時代力量對法務部長等職位，很難給黃國昌保證。

王婉諭也說，去年黃國昌挺黃珊珊，從他過去很多所作所為，「大家都知道會有這麼一天，只是不知道時間點在哪」，黃國昌選在藍白合破局之後加入民眾黨，王婉諭認為，這樣的作法蠻符合黃國昌的個性，因為他是蠻優柔寡斷的，永遠在最後一刻做決定。

對此，立委陳椒華昨日深夜在臉書發文，重申黃國昌的離開是時代力量的損失，也不認為他是蠻優柔寡斷者。

王婉諭今天回應，時代力量不是一言堂，有自己的看法都很正常，重要的是她跟所有黨公職，都懷抱著讓台灣更好的價值，繼續衝刺。王婉諭也說，今天她在新竹、陳椒華在高雄都會繼續宣傳政黨票，她的想法也有接收到了，會隨時保持暢通，這就是現在的時代力量最明顯的改變。

王婉諭強調，身為一個母親，她沒有敵人，但是作為時代力量的黨主席，她必須站在最前面，抵禦消滅時代力量的敵意，窮盡一切力量，讓時代力量活下來，讓所有弱勢者，有一個遮風避雨的地方。

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