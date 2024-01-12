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陳椒華槓王婉諭 無的放矢謾罵把黨的格局越做越小

前時代力量立委黃國昌先前退黨加入民眾黨，時力黨主席王婉諭9日參加「賀瓏夜夜秀」並在節目上諷刺黃聰明會盤算，時力立委陳椒華（見圖）疑對此不滿，在24小時內兩度發文聲援黃國昌。（資料照，立委陳椒華國會辦公室提供）

前時代力量立委黃國昌先前退黨加入民眾黨，時力黨主席王婉諭9日參加「賀瓏夜夜秀」並在節目上諷刺黃聰明會盤算，時力立委陳椒華（見圖）疑對此不滿，在24小時內兩度發文聲援黃國昌。（資料照，立委陳椒華國會辦公室提供）

2024/01/12 10:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前時代力量立委黃國昌先前退黨加入民眾黨，時力黨主席王婉諭9日參加「賀瓏夜夜秀」並在節目上諷刺黃聰明會盤算，時力立委陳椒華疑對此不滿，在24小時內兩度發文聲援黃國昌，稱若不是黃國昌，時力根本沒有3席不分區立委，暗諷王婉諭「無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小。」

時代力量黨主席王婉諭日前登場《賀瓏夜夜秀》，在談及黃國昌加入民眾黨的議題時，王婉諭坦言並不意外，黃國昌是一個聰明的人，當柯文哲一邊在談藍白合時，黃國昌跟柯文哲達成協議，想的當然是坐穩不分區、「聽牌」法務部長、展望地方首長，這些都不是時力能提供的，所以能理解，這是一個「科學、理性、務實」的選擇。

王婉諭也坦言，黃國昌是在藍白合破局後加入民眾黨，「我覺得這也是讓大家覺得滿符合他的個性，就是永遠會到最後一刻才做決定，因為他其實是滿優柔寡斷的」。

不料時力立委陳椒華10日深夜在臉書發文反駁，稱：「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失！」在11日晚間8點半左右陳椒華又再度發文，稱「有些人經常批評黃國昌，但我認為講話要憑事實，而不是無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小」。

陳椒華也指出，「四年前，如果不是黃國昌用盡身邊資源、募款出力，帶領整個黨跟志工全國巡迴造勢，2020年後，根本沒有時代力量三席不分區立法委員。可以說我們三席是他帶領全黨衝刺，拚出來的，至今我仍深深感佩」。

陳椒華也提到，「2020年大選後，黃國昌未曾對這個黨有過任何要求，不做任何干涉，默默回歸公民社會，繼續從公民角度監督政府，為公平正義而努力。這不是傳統政治人物做得到的，也值得尊敬跟效法」。

陳椒華也說，「選舉只剩兩天不到，雖然任何負面回應都影響不了我的決定，但有些事還是該說清楚講明白」。

時力立委陳椒華10日深夜在臉書發文反駁，稱：「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失！」（圖擷自臉書）

時力立委陳椒華10日深夜在臉書發文反駁，稱：「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失！」（圖擷自臉書）

時力立委陳椒華昨再度發文，稱「有些人經常批評黃國昌，但我認為講話要憑事實，而不是無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小」。（圖擷自臉書）

時力立委陳椒華昨再度發文，稱「有些人經常批評黃國昌，但我認為講話要憑事實，而不是無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小」。（圖擷自臉書）

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