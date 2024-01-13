時力王婉諭稱深刻反省 盼立院有小黨空間讓政治更好

對於時代力量在這次大選政黨票下滑恐未達門檻，黨主席王婉諭今（13）晚8點許受訪表示，將深刻反省，同時希望立法院有小黨空間，推動更多進步的價值和法案。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/13 20:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕政黨票要5%以上的得票率，才有獲得不分區席次的機會，但時代力量在這次總統和立委大選，政黨票恐未達門檻，黨主席王婉諭今（13日）晚8點許受訪表示，時力將深刻反省，同時希望立法院有小黨空間，推動更多進步的價值和法案，讓政治更好。

王婉諭表示，對於這次時力的政黨票得票數，的確非常不樂觀，待會線上臨時會議來討論，她也會上台北，約莫9點半或是10點會召開記者會說明，面對這次敗選的決議，以及關於整體黨的規劃和走向，因為時代力量不是一人政黨，也不是黨主席說了就算，將按民主程序進行。

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王婉諭說，這次選民用選票告訴我們時代力量做得不夠好。時力本身可能包括自己的耕耘不夠，基礎沒有做好，人才能否留任等，都是必須面對的深刻反省。此外，對於台灣的政治環境來說，小黨要能夠存活相當不容易；當明星褪去的時候，到底小黨能不能活下來？

王婉諭表示，時力長期推動修憲、挑戰門檻，原本想寫下不同的意義，但結果並不盡人意，「我認為台灣的立法院應該要有更多政黨的存在，更多進步的價值和法案能夠推動」。

最後王婉諭重申，第一時力努力不夠，沒能打好8年的基礎；第二，希望政治更好，應該要有更多小黨在立法院創造更多的空間，來推動進步的價值，也希望各大政黨思考台灣立法院的未來。

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