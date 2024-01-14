牛煦庭議員轉戰立委扳倒鄭運鵬 謝票籲新政府「尊重不同聲音」

第1選區牛煦庭一早從桃園市議會出發，車掃桃園檜溪、龜山、蘆竹，感謝選民的支持。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/14 13:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市國民黨六席立委「全壘打」，選將今陸續啟動選區謝票行程，第1選區牛煦庭一早從桃園市議會出發，車掃桃園檜溪、龜山、蘆竹，感謝選民的支持，牛煦庭表示，未來國會三黨不過半，立院戰國時代開始，籲民進黨政府要尊重不同的聲音。

牛煦庭表示，此次總統及立委選舉結果，台灣已經走出了有別於藍、綠的第三勢力，民眾黨在這次選舉大有斬獲，雖未當選但在總統及政黨票皆有顯著成長，他從基層選戰觀察，民眾黨支持者是三陣營中行動力最強的，從投票時就有感覺，年輕人投票比率非常高，在民眾黨傾巢而出的情況下，開出了這樣的選舉局面。

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牛煦庭表示，當總統盤變成三邊的時候，也牽動著立委盤的改變，就不會是「總統一票、政黨一票」，選民會出現分裂投票情形，他在第一選區的選戰打法，朝號召人民優先的想法走，某些層面也是為了可能出現的「分裂投票」預做準備。

牛煦庭表示，以2020年與2024年總統選舉比較，2020年基本上年輕世代都站在蔡英文那邊，但2024年多數年輕世代站在柯文哲這邊，2020年、2024年藍軍陣容沒有差很多，但藍軍這次拿到不到467萬餘票，綠軍拿到558萬餘票，柯文哲對藍軍雖然有影響，但以強度來說，影響綠是大於影響藍。

牛煦庭表示，未來國會三黨不過半，立院戰國時代開始，籲民進黨政府要尊重不同的聲音，國民黨雖然在總統大選失利，但在國會重返最大黨，這樣的選舉結果，也給了蔡政府很大的警訊，希望下屆執政團隊能更尊重國會意見、更尊重民意代表的聲音。

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