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盧秀燕選2028總統？ 顏寬恒：符合人民期待就會支持

顏寬恒當選立委，在沙鹿展開車隊謝票。（記者歐素美攝）

顏寬恒當選立委，在沙鹿展開車隊謝票。（記者歐素美攝）

2024/01/14 09:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區國民黨顏寬恒當選立委，今天展開車隊謝票！針對媒體詢問，2028年是否支持台中市長盧秀燕選總統？顏寬恒表示，這次選舉顯示盧市長的市政成績受民眾肯定，只要符合人民期待，在未來幫台中市城市及國家的進步都會共同來支持。

顏寬恒表示，這次台中市6席當選，足以證明市長市政推動深受民意認定，各候選人實實在地經營服熱忱，自己的成績再加上整個台中市的進步，也顯示市民厭惡政治惡鬥，希望看到的是台中市政的推動，不管是交通或民生等政策，對台中抱很大期待，未來也會聯合其他委員為台中爭取更多的預算回台中。

顏寬恒說，台中市這5年在中央政策技巧性的阻攔下，台中市的重大建設無法獲中央補助或幫助，需依靠市府自有預算建設非常吃力，相較高雄等其他城市，台中市的基礎建設補助只有高雄的六分之一，這是非常不對等，人民也都看在眼裡，才會在選舉過程做出決定，強調新的立法院會期會與其他委員合作，協助推動台中建設。

是否支持盧秀燕2028年參選總統？顏寬恒說，盧市長任內推動市政受市民肯定，只要往這方向一直做，所有立委也會協助，只要符合人民期待，在未來幫台中市城市及國家的進步，都會共同來支持。

相隔4年重回立法院，顏寬恒表示，就是把失敗的過程當成成功的養份，4年過程中都在地方，並未停下來，努力讓民眾看見，民眾會幫我們打成績，他表示，重回立院後將率先推動台中捷運藍線等建設。

支持台中市長盧秀燕選2028總統？顏寬恒表示，符合人民期待就會支持。（記者歐素美攝）

支持台中市長盧秀燕選2028總統？顏寬恒表示，符合人民期待就會支持。（記者歐素美攝）

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