侯友宜選前未幫顏寬恒站台 林靜儀：站旁邊宣示要掃黑金能看嗎

民進黨立委候選人林靜儀（左3）投票前一天在烏日中山路舉辦勝利大遊行。（記者黃旭磊攝）

2024/01/12 17:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統蔡英文今天（12日）下午再度到台中市立委第2選區，在民進黨候選人林靜儀勝利大遊行前加油打氣，這次選舉第4度到中二選區輔選；國民黨總統候選人侯友宜今天也到台中為5名國民黨立委候選人站台，但未幫林靜儀對手顏寬恒助選。林靜儀受訪說，「侯友宜站在旁邊宣示要掃黑金，能看嗎」。

顏團隊：侯友宜要趕回新北選前之夜 考量路程遙遠未邀請站台

顏寬恒團隊指出，侯友宜今晚要決戰北台灣，趕回新北市板橋參加「贏回中華民國」選前之夜，考量路程遙遠並未邀請站台，請外界不要過度聯想。

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林靜儀下午抵達烏日中山路、勝利大遊行晚會會場，在蔡總統抵達前受訪說，侯友宜今天沒幫對手站台，若知道相關貪污跟黑金背景還站在旁邊「宣示要掃黑金，能看嗎」，對方家族勢力跟樁腳需要更多年輕朋友來關心，拜託年輕朋友明天一定要站出來翻轉。

蔡總統繼去年11月11日到龍井無極天道監修宮，今年1月4日在沙鹿玉皇殿、7日到沙鹿靜宜夜市，下午將再次到烏日選區為林靜儀做最後衝刺。

林靜儀說，蔡總統來了4次，台中是民進黨這次最關鍵選區，「有幾位委員在關鍵選區投票率要多高一點，選情就會相對穩定」，總統認為中二選區非常有重要意義，代表台灣重要意義，台灣民主要打破過去黑金與家族政治就是看這區。

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