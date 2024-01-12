為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯友宜選前未幫顏寬恒站台 林靜儀：站旁邊宣示要掃黑金能看嗎

民進黨立委候選人林靜儀（左3）投票前一天在烏日中山路舉辦勝利大遊行。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委候選人林靜儀（左3）投票前一天在烏日中山路舉辦勝利大遊行。（記者黃旭磊攝）

2024/01/12 17:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統蔡英文今天（12日）下午再度到台中市立委第2選區，在民進黨候選人林靜儀勝利大遊行前加油打氣，這次選舉第4度到中二選區輔選；國民黨總統候選人侯友宜今天也到台中為5名國民黨立委候選人站台，但未幫林靜儀對手顏寬恒助選。林靜儀受訪說，「侯友宜站在旁邊宣示要掃黑金，能看嗎」。

顏團隊：侯友宜要趕回新北選前之夜 考量路程遙遠未邀請站台

顏寬恒團隊指出，侯友宜今晚要決戰北台灣，趕回新北市板橋參加「贏回中華民國」選前之夜，考量路程遙遠並未邀請站台，請外界不要過度聯想。

林靜儀下午抵達烏日中山路、勝利大遊行晚會會場，在蔡總統抵達前受訪說，侯友宜今天沒幫對手站台，若知道相關貪污跟黑金背景還站在旁邊「宣示要掃黑金，能看嗎」，對方家族勢力跟樁腳需要更多年輕朋友來關心，拜託年輕朋友明天一定要站出來翻轉。

蔡總統繼去年11月11日到龍井無極天道監修宮，今年1月4日在沙鹿玉皇殿、7日到沙鹿靜宜夜市，下午將再次到烏日選區為林靜儀做最後衝刺。

林靜儀說，蔡總統來了4次，台中是民進黨這次最關鍵選區，「有幾位委員在關鍵選區投票率要多高一點，選情就會相對穩定」，總統認為中二選區非常有重要意義，代表台灣重要意義，台灣民主要打破過去黑金與家族政治就是看這區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小英4度南下輔選林靜儀 侯友宜台中掃街未替顏寬恒站台
2024/01/12 15:56

小英4度南下輔選林靜儀 侯友宜台中掃街未替顏寬恒站台
現在的在野黨不夠格政黨輪替 林靜儀：台灣、台中不能走回頭路
2024/01/11 20:42

現在的在野黨不夠格政黨輪替 林靜儀：台灣、台中不能走回頭路

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
列全台立委激戰20區 黃暐瀚：國會三黨不過半
2024/01/10 12:40

列全台立委激戰20區 黃暐瀚：國會三黨不過半
陪中二顏寬恒掃街 盧秀燕：要選找得到、肯做事的人
2024/01/10 11:20

陪中二顏寬恒掃街 盧秀燕：要選找得到、肯做事的人

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播