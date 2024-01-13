台中立委選情開紅盤、總統大選失利 盧秀燕：珍惜民主結果

台中立委選情開紅盤、總統大選卻失利，盧秀燕：票開出來珍惜民主的結果。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/13 21:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統及立委選舉今投票，台中市國民黨選情出現立委開紅盤、總統選票失利兩樣情，擔任國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康台中競選總部主委的台中市長盧秀燕在下午4點50分左右到台中競選總部，之後未再公開露面，但她在下午時對於這次選舉投票情況只說，包括候選人、選舉團隊及2千萬選民共同完成神聖的投票任務，「大家都很棒」，更展台灣民主可貴及人民當家作主的價值，選舉圓滿是最重要的事，「票開出來後就珍惜民主的結果」。

台中市8席立委中原本是民進黨6席、國民黨2席， 國民黨台中市立委選舉這屆8區立委只提名7人，除兩名現任立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒外，其餘4區大膽提名首次挑戰立委選戰的年輕人包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及林家興「F4」，結果除現任順利連任、顏寬恒「復仇成功」外，年輕的「F4」中包括廖偉翔、黃健豪打敗現任的民進黨立委張廖萬堅、莊競程，羅廷瑋則粉碎現任黃國書交棒綠營的計畫也當選，將原本台中立委版圖綠6藍2的席次翻轉成藍6綠2的情況。

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相較於立委開出紅盤，台中市的總統選票則自開票開始就呈現落後局面，得票數不如立委選情樂觀，之後確定大勢已去，呈現兩樣情；盧秀燕在藍營坐擁「藍軍一姊」地位，這次也屢見她卯勁輔選總統及立委選戰，各界關注她如何評論這次選戰結果，不過，盧秀燕僅約在下午4點50分時抵達台中競總簡單發表談話後，就未再公開露面。

下午被問及對這次選情的看法，盧秀燕只說，台中市投票率突破7成，已算很不錯的投票率，台灣實施民主制度已有很長一段時間，顯示民眾都很珍惜投票權利，看到這次投票順利，她的心得是包括各候選人、選舉團隊、全國龐大選務人員及2千萬選民，大家又共同完成一次神聖的投票任務，「大家都很棒」，更展現台灣民主可貴及人民家作主的價值，選舉圓滿是最重要的，「票開出來後珍惜民主的結果」；她尊重選委會對選舉結果的發佈。

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