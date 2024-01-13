島嶼縣份立委版圖不變 澎湖、金門、連江現任立委皆連任

全國各地選舉情況陸續回傳至中選會中央選情中心。（記者吳書緯攝）

2024/01/13 20:53

〔記者吳書緯／台北報導〕第11屆立法委員選舉今天進行投開票，各縣市開票結果陸續傳回中選會中央選情中心，根據中選會最新所發布的資料，澎湖縣、金門縣、連江縣的現任民進黨立委楊曜、國民黨立委陳玉珍、國民黨立委陳雪生皆連任成功，且得票率均超過50％。

中選會在今晚8時10分左右於中央選情中心對在場媒體發送澎湖縣、金門縣、連江縣立委選舉得票及當選情形表的紙本；根據資料，澎湖縣立委選舉結果，現任民進黨立委楊曜的得票數為2萬4669票，得票率50.95％，贏過國民黨提名的吳政杰，吳政杰得票數為2萬226票，得票率41.77％，另一位無黨籍候選人陳慧娟得票數3525票，得票率7.28％。

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金門縣立委選舉，現任國民黨立委陳玉珍以得票數為2萬8846票，得票率65.28％連任成功，民眾黨候選人尚文凱獲得1萬3177票，得票率29.82％，另一位無黨籍候選人洪和成得票數2168票，得票率4.91％。

連江縣立委選舉方面，現任國民黨立委陳雪生以得票數3118票，得票率53.08％當選，此次再度挑戰馬祖立委的民進黨候選人李問以得票數1382票，得票率23.53％落敗，台灣民眾黨提名的候選人曹爾凱得票數為1374票，得票率23.39％。

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