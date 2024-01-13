當過市長未必贏！賴清德台南過半 侯友宜新北輸賴 柯文哲台北墊底

民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，支持者興奮搖旗歡呼。（記者方賓照攝）

2024/01/13 20:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今（13）日投、開票，截至今晚8點全國已開出9成9以上選票，3組候選人都曾任直轄市長，僅賴清德守住其本命區台南市，獲得過半選票，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜在新北市票數不敵賴清德，而曾任8年台北市長的柯文哲，更在北市得票率敬陪末座。

根據中選會網站，截至今晚8點45分，全國1萬7795個投開票所已開出1萬7716個，台南市全數開完，民進黨總統候選人賴清德在本命區獲得逾半選票，以57萬811票、50.95%得票率，大勝藍白兩組候選人，國民黨總統候選人侯友宜在台南獲得28萬6867票、民眾黨總統候選人柯文哲在台南獲得26萬2560票。

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新北市尚有44個投票所還未送回，不過帶職參選的新北市長侯友宜，在新北市得票數84萬4724票、35.06%得票率，不敵賴清德的93萬1956票、38.68%得票率，柯文哲則在新北市獲得63萬2503票、26.25%得票率。

台北市選票全數開完，民眾黨總統參選人柯文哲曾任台北市長8年，但柯文哲在台北市得票率敬陪末座，僅獲得36萬6855票、23.79%得票率，賴清德在台北市獲得58萬7897票、38.13%得票率最高，侯友宜則拿到58萬7258票、38.08%。

柯文哲在台北市得票率僅23.79%，比2年前同樣遭到藍綠夾殺的民眾黨台北市長候選人黃珊珊的25.14%還低。

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