民進黨高雄立委第3度「八仙過海」 李柏毅、黃捷搶下關鍵2席

黃捷（左）選前成功將空戰轉化為陸戰，掃街出現貪食蛇車隊。（取自黃捷臉書）

2024/01/13 20:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市2024立委選戰結果揭曉，在「高雄隊長」陳其邁領軍下，民進黨驚險保住連續3屆「八仙過海」，除了6位尋求連任的立委都過關，第3選區的李柏毅在府院黨全力搶救下，驚險勝過國民黨李眉蓁；第6選區的黃捷成功將空戰轉化為陸戰，也擊敗國民黨陳美雅，立委藍白合效應在高雄並未顯現。

2020年立委選戰，在韓國瑜落跑選總統及反送中加持下，高雄市投票率越過77.5%，173餘萬有效票中，民進黨共拿下93萬9千多票，8席區域立委全上，國民黨只獲得62萬4千多票，全軍覆沒。

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相隔4年，今年除了原縣區的第1、2、4及原市區的第8選區外，其餘4區在選前都面臨嚴峻挑戰。

藍白合破局的第1選區（大旗美等14區），民進黨邱議瑩毫無懸念拿下近8萬票，掛無黨籍參選的國民黨議員林義迪、民眾黨南部唯一提名的曾尹儷，兩人加總票數還輸她1萬5千票；第2選區（岡山等8區）民進黨邱志偉則橫掃國民黨曹桓榮，大贏近5萬票。

指標關鍵的第3選區（左營、楠梓），選前被藍營評估最有機會翻盤，2位市議員對戰呈現55波，民進黨李柏毅雖然左營落後2400票，但在台積電進駐楠梓的利多加持下，在楠梓區大勝對手李眉蓁9千票，奠定勝基。

第4選區（仁武、鳥松、大寮、林園）是綠營票倉，尋求5連霸的民進黨林岱樺，與國民黨陳若翠實力有差距，囊括12萬1千票，大勝對手5萬6千多票；第5選區（三民、苓雅區8里）民進黨李昆澤對上國民黨黃柏霖，選前也一度緊張，最後李仍勝過對手1萬8千多票。

另一受矚目的第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅區61里），民進黨黃捷初試啼聲，選前府院黨大咖頻頻南下為她造勢，車掃出現驚人的貪食蛇車隊，成功將空戰實力轉化為陸戰，拿下11萬3千多票，擊敗國民黨陳美雅。

第7選區（鳳山）民進黨許智傑與國民黨鍾易仲打得火熱，逼得許智傑驚天一哭，最後還是守住這一席，贏了2萬票。

第8選區（前鎮、小港、旗津）民進黨賴瑞隆對上國民黨刺客李明璇，採取穩紮穩打的政績牌，最後拿下12萬票；李明璇雖然落敗，也獲得8萬2千多票，未來她是否願意在高雄蹲點，值得觀察。

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民進黨李柏毅（左）拿下高雄最關鍵的左楠區立委一席。（取自李柏毅臉書）

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