左楠立委選情膠著 陳其邁輔選：支持李柏毅就是支持高雄建設

陳其邁再度現身左楠，為李柏毅輔選。（李柏毅競總提供）

2024/01/12 15:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕距離2024總統大選投票日只剩一天，高雄市長陳其邁今天一早來到高雄立委選情最膠著的左營楠梓區，替民進黨候選人李柏毅站台。陳其邁提到高雄市的左營、楠梓選區這幾年有許多重大建設，都需要能夠為高雄發聲，不會杯葛高雄建設的立委來顧預算，「支持李柏毅就是支持高雄建設！」

陳其邁提到這幾年在民進黨中央地方合作之下，包括台積電進駐為當地帶來高薪就業機會，新台17線、翠華路拓寬以及楠梓交流道的建置，以及排水、防洪設施都需要替高雄顧預算的立委來把關，讓建設延續。

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他說，國民黨過去從世運主場館到輕軌建設都持續來杯葛，但這幾年不但國際天團都選擇世運主場館來開唱，現在輕軌成圓後，上下班時段就塞滿乘車通勤的學生、上班族，左楠未來還有捷運紫線的規畫要來做，這是對未來高雄發展至為關鍵的一席，拜託大家一定出門投票，支持李柏毅。

李柏毅感謝陳其邁最後兩天的決勝時刻都來到左楠陪他車掃，他說左楠有許多建設，是未來需要跟市府和中央來協調配合，為了讓左營楠梓發展大躍進，他拜託所有的市民朋友，支持他進入國會替左楠服務。

支持者跟隨車隊掃街。（李柏毅競總提供）

陳其邁拿起手板為李柏毅助選。（李柏毅競總提供）

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