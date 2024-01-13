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翻轉中二選區！顏寬恒：不是王子復仇 是找回在地人光榮與信心

中二選區顏寬恒（中）成功翻轉，鞠躬感謝選民「要找回在地人光榮與信心」。（記者黃旭磊攝）

中二選區顏寬恒（中）成功翻轉，鞠躬感謝選民「要找回在地人光榮與信心」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/13 19:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區）綠地變藍天，國民黨立委候選人顏寬恒總部統計獲得11萬9294票，以2萬2802票之差，打敗獲得9萬6492票民進黨現任立委林靜儀。顏寬恒由父親顏清標、妻子陳麗凌及妹妹顏莉敏陪同，在總部發表勝選感言，顏寬恒感動地說，「這次勝選不是王子復仇，沒有王子，是爭回一個真正的公理正義，找回海線屯區在地人光榮與信心。」

顏寬恒從開票就在各區全面領先，傍晚5點54分放炮自行宣布當選，由父視顏清標、母親黃美貴、妹妹顏莉敏及孫兒女陪同上台感謝支持者。根據競總統計，這次勝選票數2萬2802票，超越兩年前車選與對手林靜儀票數7840票。

顏寬恒說，4年前也是在這個地方（向上路競選總部），開票結束看到志工家人含著眼淚替我們「不甘」，心情是多麼對不起人家，過去這4年沒怠惰、沒休息，一步一腳印跟里鄰長還有議員，每位出手協助幫助，或批評指教給我們刺激，「就是這樣，我們才有辦法把失敗當做養分，一路一路修正進步。」

顏寬恒指出，自己覺得很羞愧，因為對手夾帶龐大媒體、司法及政府干涉，把所有有關係、沒關係的拉進來，包括「宗教跟最敬愛的媽祖婆也被拖進來，連媽祖信徒也不免遭殃」，這就是選舉操作，一切一切目的就是要讓我退出。

顏寬恒說，明知道對手目的，就更不能妥協，寬恒沒有妥協，檢察官及司法都出手了，反倒是因為出手讓他更堅定，「這次勝選不是王子復仇，沒有王子，是爭回一個真正的公理正義，贏一個公理與正義，不是對手說的對，未來4年會更努力把過去4年，人民福利每一項都找回來，找回海線屯區在地人光榮與信心。」

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顏寬恒自行宣布當選。（記者黃旭磊攝）

顏寬恒自行宣布當選。（記者黃旭磊攝）

中二選區顏寬恒（中）成功翻轉打敗林靜儀。（記者黃旭磊攝）

中二選區顏寬恒（中）成功翻轉打敗林靜儀。（記者黃旭磊攝）

寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左4）感謝選民支持兒子。（記者黃旭磊攝）

寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左4）感謝選民支持兒子。（記者黃旭磊攝）

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