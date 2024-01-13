徐富癸團結綠營擊敗雙蘇「在野聯盟」 民進黨守住屏南關鍵1席

徐富癸團結綠營擊敗蘇震清父子及蘇清泉。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/13 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一向被綠營視為「不能輸」的屏東縣立委第二選區（萬丹鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉），這次選戰國民黨罕見未提名，民進黨卻面臨近20年最艱困選情，潘孟安及周春米的幕僚徐富癸以政治素人之姿，首次參選就以超過2萬多票差距擊敗蘇震清之子蘇孟淳，除了形象清新正派，蘇家結合國民黨蘇清泉「在野聯盟」失敗，更宣告蘇嘉全、蘇震清在屏東的政治實力恐因退黨逐漸式微。

屏南地區是總統蔡英文、縣長潘孟安、老縣長曹啟鴻等人故鄉，一向是綠營票倉，但民進黨上屆為解決蘇震清因涉及司法案件無法排入不分區的僵局，硬卡區域立委莊瑞雄禮讓蘇震清當選，不料這次蘇因SOGO案羈押遭民進黨停權，交保後退黨，2022年7月一審被判10年，再加上2023年5月底立法院三讀通過選罷法排黑條款，「判10年以上刑度尚未定讞者不得參選」，徹底阻斷蘇震清5連霸之路修正無法參選，推兒子蘇孟淳參選到底，且選戰看板服裝色調仍明顯「泛綠」，蘇孟淳叔公、前立法院長蘇嘉全也在地方暗中使力，擺明要搶攻綠營票源。

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除了大吃綠營豆腐，蘇震清父子更結合剛在前年縣長落敗的國民黨不分區立委候選人蘇清泉組「在野聯盟」，換取蘇家派系在屏北支持國民黨及候選人，以及在屏南實力動見觀瞻的屏東議長周典論系統，還採取全力攻擊前縣長潘孟安「潘式集團」、「新潮流壟斷」等宣傳作為選戰主軸，但最終結果顯示，選區廢票要達到1萬1千票以上，看得出國民黨籍的選民，對於出身綠營且有司法案件纏身的蘇家父子「投不下去」。

反觀徐富癸這場選戰則是倒吃甘蔗，民進黨原提名縣議員許展維，因遭檢舉自行宣布退選後，徐富癸一度被認為是「趕上架犧牲打」，但除了前年縣長初選裂痕的曹啟鴻、鍾佳濱、莊瑞雄等支持者歸隊，黨主席賴清德超過8度南下選區造勢，加上全台助選團持續鞏固徐「正綠」地位後，在選前2個月聲勢已經與蘇震清父子不相上下，加上徐20年政治幕僚生涯不分藍綠的服務根基，最後封關民調都已經取得領先，最終徐富癸拿下超過百分之50的選票，也剛好與上次民進黨禮讓的蘇震清得票數差不多，更證明屏南是紮實綠營「鐵板區」。

這次選戰也如同許多綠營支持者說的，2個候選人都是初次參選，選民會想像「什麼樣的師父帶出什麼樣的徒弟」，加上4年前立委選戰「硬喬位置」，跟前年屏東縣長選舉「扯後腿」，許多支持者都點滴在心頭，只能回歸民進黨的初衷及美德，也就是清廉、勤政、愛鄉土來選擇值得信賴的候選人。

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