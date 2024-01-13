屏東第二選區 周春米陪同徐富癸宣布勝選

周春米陪同徐富癸宣布高票當選。（記者陳彥廷攝）

2024/01/13 20:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東第二選區選前被視為「藍無合」對抗民進黨的激戰區，在無黨籍的蘇孟淳先行宣布落選後，民進黨籍徐富癸剛剛在縣長周春米的陪同下，共同宣布當選。

周春米指出，感謝所有陪伴徐富癸這次在屏南選區的打拼，這是鄉親相信屏東的價值並透過投票確保，她以賴清德、蕭美琴屏東暨立委徐富癸競總的身分，宣布民進黨徵召的徐富癸高票當選，謝謝大家。

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她一直想要強調，大家要守護的是屏東的理念和進步，雖然這個團體是在8月17日徵召後才成軍，是大家眾志成城，她以徐富癸的老長官為榮，也以他的競總主委為榮，

周春米並盛讚徐富癸是「勇敢的人！」，她說，這麼短時間得到大家的認同與肯定，是因為徐在此長達20年的服務，她要讚他就是個仁者，這些年，他都盡他的職責，不分黨派服務，所以他是一個仁者，在經過選戰淬煉的過程他進化成為了勇者。守住屏南這最關鍵的一席。

周春米感謝潘孟安、蘇貞昌、曹啟鴻及賴清德、蕭美琴，長期徐富癸是心繫此處，她要再次強調，我們會記取大家的期待，在地方繼續為大家打拼、服務，繼續讓屏東更好，大發展、大進步。

徐富癸登台後率先感謝所有團隊所有人，以往他自己是政治幕僚，從沒想過會成為候選人，這次為台灣、屏東打拼，他是既感動又激動，用深深一鞠躬謝謝所有支持者，這5個月來感謝總統賴清德、副總統蕭美琴、前行政院長蘇貞昌及行政院長陳建仁、前縣長潘孟安、曹啟鴻及縣長周春米，這些期間為了他選舉的緊張局勢奔走，也化為甜美的果實。

徐富癸強調，未來鄉鎮要發展的重點，都有許多需要努力打拚的地方，他一定配合中央的賴清德總統，和地方的周縣長，作為中央地方最好的橋樑，針對發展項目、方向及問題一項項解決、處理，希望屏東未來是安居樂業的希望城市，感謝所有鄉親給他這一張票，一張票一世情，他一定要努力來回應鄉親的期待，用365天不休息回饋鄉親，他以「屏東隊為榮！」，今天勝選，就是責任的開始。

民進黨眾公職向鄉親鞠躬致謝。（記者陳彥廷攝）

徐富癸宣布勝選。（記者陳彥廷攝）

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