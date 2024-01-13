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挑戰江啟臣失敗 謝志忠：豐原唯一綠議員沒有停下腳步本錢

支持者在謝志忠競選總部觀看開票情況。（記者歐素美攝）

支持者在謝志忠競選總部觀看開票情況。（記者歐素美攝）

2024/01/13 20:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區民進黨立委候選人謝志忠，未能成功挑戰連任第4屆立委的江啟臣，他表示，美好的一仗已經打過！擦乾眼淚仍要繼續向前走，身為豐原唯一一席民進黨議員，他沒有停下腳步的本錢，強調會繼續堅守在豐原，繼續穩紮穩打的服務鄉親。

今天下午4點開票開始，謝志忠與江啟臣票數即呈五五波，但江啟臣都小勝，最後，山城區的票數開出來，江啟臣大勝，在謝志忠競選總部觀看票數的支持者發現大勢已去，逐漸離去。

謝志忠表示，美好的一仗已經打過，萬分感謝所有朋友支持。「很難」是他參選以來一直浮上心頭的兩個字。面對大環境不佳、政治板塊變動、手邊資源有限，心裡一直很清楚，這是一場不容易的戰役，但是豐原邊緣化的問題一直鞭策著他向前進，從來沒有放棄一絲絲希望。

在政治寒冬中，謝志忠感謝大家一路相挺，握過的每一雙手、走過的每一條路，他都謹記在心，大家的每一聲加油，都讓他非常的感心。

謝志忠表，謝謝競選團隊和他一路征戰，也謝謝所有支持者所給予他的熱情支持，選舉的紛擾在今天正式劃下句點，競選期間有造成任何不便，請各位鄉親包涵，明天太陽依然升起，激情也將退去，翻轉豐原山城還有很長一段路要走，未來我們繼續一起努力！

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