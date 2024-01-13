喊話下次一定可以執政 柯文哲：已向世界證明台灣不是只有藍綠

民眾黨總統候選人柯文哲偕同副總統候選人吳欣盈，在新莊全國競選總部發表敗選感言。（記者王藝菘攝）

2024/01/13 20:44

〔記者黃靖媗／新北報導〕民眾黨總統候選人、黨主席柯文哲偕同副總統候選人吳欣盈，今晚8點左右在新莊全國競選總部發表敗選感言，他說，在藍綠夾殺下，撐出三強鼎立的局面，已經向世界證明，台灣不是只有藍綠，民主始終是台灣最重要的資產，他們下個4年會獲得更多認同，下次一定可以執政。柯文哲也說，只要支持者不放棄，他們也沒有放棄的理由，「明天早上，我們還是7點半回來上班」。

柯文哲說，在這場選戰中，至少創下很多奇蹟，沒有辦過募款餐會、沒賣過募款餐券，只靠小額募款打完了選戰，提出了很多政策，對國家永續發展應有更成熟的規劃。

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柯文哲說，選舉的熱情是短暫的，但愛護台灣的感情應是長久的，他也向支持者喊話，「在追求公義的路上、在邁向永續國家的路上，柯文哲不會放棄，我也要拜託大家不要放棄」，「你們始終是這個國家的未來，也是柯文哲跟台灣民眾黨可以繼續奮鬥的理由」。

柯文哲也說，他本來問競選總幹事黃珊珊，明天要不要放假？但黃珊珊說，立法院還有8席立委，馬上要面臨新舊立委交接，「雖然明天是星期天，我們還是7點半回來上班」，只要繼續努力，下個4年他們會獲得更多認同，下次一定可以執政，可以贏回這個國家。

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柯文哲率隊在台上向支持者鞠躬致謝與致歉。（記者王藝菘攝）

柯文哲率隊在台上向支持者鞠躬致謝與致歉。（記者王藝菘攝）

柯文哲與吳欣盈向揮手支持者致意。（記者陳志曲攝）

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