發文恭喜賴清德當選！ 黃國昌：希望總統別讓人民失望

黃國昌發文恭喜賴清德當選。（資料照）

2024/01/13 20:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今（13）舉行投、開票，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴持續領先，民眾黨柯文哲和吳欣盈則一路墊底；眼看與賴蕭差距擴大，位居第二的國民黨侯友宜和趙少康也已宣布敗選。對此，民眾黨不分區立委被提名人黃國昌今晚發文向賴清德道賀，希望民進黨政府不要讓人民失望。

黃國昌稍早透過臉書發文表示，「謝謝每一位支持柯文哲的好朋友們，首先，恭喜賴清德總統，希望未來四年台灣在您的帶領之下，能推動民進黨跳票的承諾，不要再讓人民失望。選舉的結果，固然令人難受，但是，請大家千萬不要喪志。就如同我昨晚在凱道所說，這是一場改變台灣政治文化的社會運動，這場運動已經點點起改變的引擎，來自全台灣不同背景、不同政黨與不同世代的人民，已經展現出200%改變台灣政治文化的意志。很可惜，我們的努力還不夠，就差了最後1哩路，我們還沒能成功。」

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他接著說：「我堅信，這場運動會持續下去，也必須要持續下去。我們已經用手中的選票證明，第三勢力已經足以與藍綠兩大黨抗衡，並且只差了最後1哩路。我們不會被擊倒，而是會繼續用200%、300%、500%的努力，讓台灣的政治不再身陷在兩大黨對立撕裂的泥淖。」

最後黃國昌表示，「柯文哲還有台灣民眾黨的團隊，這個團隊已經為台灣穩健地走上了這條路，我相信只要我們不放棄，這條路會愈來愈寬廣，將會有愈來愈多的人加入。」

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