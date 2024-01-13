賴清德、蕭美琴當選創紀錄！民進黨突破執政黨「八年魔咒」

民進黨籍總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴持續領先，若無意外，可望成為我國第16任總統、副總統。圖為賴、蕭二人12日參與「選前之夜」造勢情形。（資料照）

2024/01/13 20:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今（13）日投、開票，由於民進黨籍總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴持續領先，幾乎無意外可順利當選，二人將於今年5月20日正式就職。值得注意的是，我國自1996年實施總統直接民選後，各黨皆難逃無法執政超過2任、8年的傳統，「賴蕭配」順利當選，即宣告「八年魔咒」正式破除。

根據中選會今晚8點18分的總統選舉計票結果，民進黨籍賴清德、蕭美琴現已獲得541萬餘票，離560萬當選得票門檻只剩一步之遙，現仍穩定領先；排名居次的國民黨籍侯友宜、趙少康獲得449萬餘票，稍早已宣布敗選；民眾黨籍柯文哲、吳欣盈則獲得355萬餘票排名第三，柯文哲也坦認了敗選。待選舉結果大致底定，中選會預計在1月19日公告總統、副總統選舉當選人名單，1月25日致送總統、副總統選舉當選證書，當選人將於今年5月20日就職。

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值得注意的是，我國1996年首度實施總統直接民選，國民黨籍李登輝、連戰於該年當選執政4年後，由連戰搭檔蕭萬長代表國民黨角逐總統、副總統大位，卻敗給民進黨籍陳水扁、呂秀蓮，創下我國首次「政黨輪替」紀錄。不過，「陳呂配」執政8年後，民進黨推派的謝長廷、蘇貞昌的組合，在2008年敗給國民黨籍馬英九、蕭萬長。

再度政黨輪替的國民黨執政8年後，同樣難逃丟失執政權命運，2016年總統大選時，民進黨推派蔡英文、陳建仁搭檔擊敗國民黨籍朱立倫、王如玄，達成我國第三次政黨輪替，蔡英文2020年則攜手賴清德，擊敗國民黨籍韓國瑜、張善政順利連任。如今，賴清德、蕭美琴當選，將使民進黨執政得以延續，「八年魔咒」也正式宣告「破功」。

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