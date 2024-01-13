賴坤成承認敗選感謝選民 批黨內縱容劉櫂豪分裂

賴坤成承認敗選。（記者黃明堂攝）

2024/01/13 20:30

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣立委候選人賴坤成今晚承認敗選，深深一鞠躬表達對造成支持者失望的歉意，他也批評黨內有人縱容劉櫂豪分裂，且扯後腿，縣議員林參天更箭指總統蔡英文放任英系大將劉櫂豪參選。

台東僅有的一席立委，從賴坤成擔任兩年補選立委，再由劉櫂豪連任三屆，共由民進黨掌握十多年，這次黨內初選由賴坤成獲勝，劉櫂豪退黨後以無黨籍參選，兩強分裂，終告皆輸，今天宣告終結，由原本不被看好當選的國民黨黃健賓奪走。

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賴坤成承認敗選，但沉痛指出，他原以為劉櫂豪會顧全大局，沒想到事與願違，執意參選。在藍大於綠的台東，綠營團結都不見得會勝選，更何況是分裂，但有是誰縱容劉櫂豪？是誰鄉愿？還有人腳踏兩條船，不只不幫忙，還扯後腿，「有些人」要好好反省。

賴坤成夫妻在投票前數日曾呼籲總統蔡英文出面表態，但終究未能如願，賣力為賴坤成輔選的縣議員林參天公開痛批蔡英文縱容劉櫂豪參選，應為民進黨失去這一席負最大責任。林參天發言時，賴坤成一度制止，但賴妻要求讓林參天繼續講，自己也拿起麥克風說，蔡英文是處在雲端的人，位高權重，卻完全沒有同理心。

賴坤成立委敗選，支持者紛紛高喊「選縣長」！賴妻則說，政治太現實殘酷，不要賴坤成再涉足政治。賴坤成說，「擦乾眼淚，明天太陽繼續升起」，他沒當立委，但一樣會繼續為鄉親服務。

賴坤成向支持者鞠躬致歉。（記者黃明堂攝）

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