屏東3席立委綠營全壘打 周春米致謝：將士用命、眾志成城

屏東三席立委全壘打，周春米感謝大家，將士用命、眾志成城。（記者葉永騫攝）

2024/01/13 22:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立委選舉民進黨3席全贏，2席區域立委鍾佳濱、徐富癸、1席山地原民立委伍麗華皆順利當選，揮出全壘打，首度領軍的縣長周春米揮出全壘打，感動的表示，謝謝大家，將士用命，眾志成城，守住屏東進步價值。

周春米在今晚開票大致底定後於賴清德屏東縣競選總部現身向支持者表達感謝，周春米首先恭喜立委鍾佳濱高票當選、順利完成3連霸，面對嚴峻的挑戰，以服務能量和優秀問政品質，獲鄉親肯定，謝謝縣議員陳明達、梁育慈、李世斌等人，感謝大家，將士用命，眾志成城。

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周春米接著讚揚徐富癸，臨危受命，去年8月17日受民進黨徵召，近5個月跟團隊一步一腳印，憑藉著20年在地方服務的成績、歷練，獲得大家肯定得勝選。而山地原住民立委伍麗華也能高票連任，謝謝大家支持，守住屏東進步價值。

周春米說，謝謝屏東鄉親支持，在總統、兩個區域立委，山地原民立委都打了勝仗，團隊努力，也是多年來民進黨在屏東執政得到大家肯定與放心，相信他們願意把選票支持他們，珍惜這樣肯定支持，繼續努力，大家一起守住屏東進步價值。

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