南投總統及立委投票率達7成 國民黨2席立委全拿

南投縣選務人員就總統及立委選舉進行開票作業。（記者謝介裕攝）

2024/01/13 22:29

〔記者謝介裕／南投報導〕第16任總統、副總統及第11屆立委選舉結果今晚揭曉，國民黨侯友宜與趙少康獲得10萬9163票、得票率約38％，也是蔡英文擔任2屆總統以來，首次在南投取得優勢，民進黨總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴在南投縣獲得10萬3279票，獲得約36％的支持率；柯文哲與吳欣盈獲得7萬4854票，得票率約26％，總統有效票數28萬7296票，總投票率為71.11％，至於立委選舉方面，2個席次全由國民黨獲得。

本屆選舉計有總統、政黨（不分區立委）及區域立委等3種選票，南投縣選委會依據選舉人數印製的選舉票數依序為40萬7149張、40萬7387張及38萬4545張，其中，區域立委部分，第1選區18萬6220選舉人數、投出12萬9761票、投票率約71.03％，由國民黨馬文君以總票數68890票贏過民進黨蔡銘軒50886票，順利完成5連霸；第2選區19萬8325選舉人數、投出14萬0586票、投票率約72.05％，藍軍游顥以70012票勝選，綠營蔡培慧66551票以3461票之差落敗。

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此次總統大選賴清德及蕭美琴搭檔，在南投縣13鄉鎮市合計獲得10萬3279票，較上屆蔡英文連任總統的15萬2046票，少了近5萬票，在13鄉鎮市之中贏5鄉鎮，不只自己人執政的名間、竹山、魚池等3鄉鎮均成功守住，連國民黨執政的草屯、中寮2鄉鎮也勝其他2組，國民黨則贏8鄉鎮，至於柯文哲及吳欣盈組合，在13鄉鎮市中均敬陪末座。

此次政黨票共有16個政黨參與爭取，有效票28萬1508票，投票率71.04％，各政黨得票率也備受各界關注，以國民黨獲得11萬4454票最高，得票率約40.66％，其次為民進黨獲得9萬1948票，得票率約32.66％，台灣民眾黨5萬6939票，得票率約20.22％，其餘政黨在南投縣得票率均未跨過5％門檻，顯示南投縣政治光譜依然是藍大於綠。

南投縣選委會表示，此次總統及立委選舉，縣內總共設置493處投開票所，整個投票秩序良好，但水里鄉454、460及468等3處投開票所，合計有5人未帶身分證，但出示舊身分證或健保卡並附加村鄰長證明書方式完成投票，選委會將針對此行政瑕疵部分對選務人員加強教育。

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南投縣選務人員就總統及立委選舉進行開票工作，吸引民眾到場觀看。（記者謝介裕攝）

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