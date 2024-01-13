賴蕭當選 外媒：台灣選舉結果力挫中國野心

中國問題專家章家敦表示，台灣選民通過投票給賴清德向中國大聲宣布「他們是台灣人」。（中央社）

2024/01/13 22:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選民進黨候選人賴清德與蕭美琴當選，紐約智庫門石研究所（Gatestone Institute）資深高級研究員、中國問題專家章家敦（Gordon Chang）表示，台灣選民通過投票給賴清德向中國大聲宣布「他們是台灣人」，拒絕接受來自中國的恐嚇。

根據《福斯新聞》發布標題「台灣選舉力挫中國的野心」報導，內容訪問章家敦提到，「台灣距離中國100英里左右（約160公里），但自由的台灣人藉由選舉結果勇敢表達面對來自中國最近幾週所有戰爭言論，台灣人民拒絕被恐嚇。」北京政權堅持認為台灣人是「中國人」，不過台灣選民通過投票給賴清德向中國大聲宣布「他們是台灣人」。

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章家敦說，「現在全世界都應該捫心自問，為什麼在這次選舉之後，我們其他人還要害怕習近平這個侵略者？現在是美國支持堅持自治的自由人民的時候了。」

與此同時，美國國防部東亞事務前副助理部長柯海諾（Heino Klinck）警告，在賴清德正式就職總統的幾個月內，中國很可能透過進行軍事演習並施加監控壓力進行報復。

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