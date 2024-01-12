選前之夜最後衝次 周春米帶隊遊行屏東市區

縣長周春米帶領立委候選人鍾佳濱、徐富癸等人進行屏市大遊行（記者葉永騫攝）

2024/01/12 21:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕賴清德屏東縣競選總部今晚（12日）於屏東市舉辦選前之夜「美德贏台灣」民主嘉年華，現場湧入5、6千名支持者參加遊行，由競選總部主委、縣長周春米帶領立委候選人鍾佳濱、徐富癸、縣議員梁育慈、李世斌、方一祥、陳明達等人進行大遊行。周春米表示，台灣民主自由是如此神聖，但又可以如此歡樂的來守護，快快樂樂、歡歡喜喜，一起美德贏台灣。

這次的隊伍中有電音三太子、搖滾音樂車、民俗舞團等，以嘉年華會的方式在盛東市掃街，讓今夜的屏東市熱鬧宛如不夜城，一路上支持者高喊徐富癸、鍾佳濱、賴清德、蕭美琴凍蒜、凍蒜，沿途也有許多支持者揮手高喊加油，場面熱鬧。

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徐富癸說，他能成為改變屏南的力量，在對面對龐大的政治家族時，證明「清者自清」，「清廉、勤政、愛鄉土」是他一生的信念，他絕不會辜負鄉親的期待。

鍾佳濱則指出，屏東在蔡英文總統執政下通過前瞻預算八年八千億，並在潘孟安、周春米等前後任縣長的設計與努力下，屏東變得越來越漂亮，增加許多親子共融公園，更有拿下國際大獎的縣民公園，支持賴清德繼續領導台灣，支持他繼續為屏東發聲、為屏東爭取建設。

民進黨選前之夜大遊行，五、六千名的支持者到場參加，場面熱烈（徐富癸競總提供）

縣長周春米帶領立委候選人鍾佳濱、徐富癸、縣議員梁育慈、李世斌、方一祥、陳明達等人進行大遊行（記者葉永騫攝）

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