馬英九一句「相信習近平」 留學生震驚決定留台投票

Ophelia留在台灣投票，也希望國人能踴躍投票，維護台灣的民主與自由。（記者吳政峰攝）

2024/01/12 20:56

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統副總統暨第11屆立委選舉13日舉辦，選情陷入膠著白熱化，前總統馬英九日前接受德國之聲專訪，一句「相信習近平」舉國譁然，一位返台探親的留學生Ophelia對馬的言論深感震驚，當下決定改機票延後赴美，留在台灣投票，她也盼其他人13日能踴躍投票，用選票維護台灣的民主、自由與繁榮。

現在美國就讀大學的Ophelia表示，在美國確有聽到部分中國學生不時吃台灣豆腐，有的做簡報把台灣歸類於中國，有的說中共很強大，台灣不要激怒它，但她是政治冷感，加上身邊的中國學生還算友善、少談政治，故對這方面的議題較無涉獵。

請繼續往下閱讀...

去年放寒假返國前，Ophelia的中國同學對台灣選舉很感興趣，頻頻問她有幾個政黨、如何圈選候選人、是不是要蓋手印才能投票，並說習近平對內宣稱沒有要武力統一台灣；Ophelia對她解釋了台灣的民主制度，並直言中共軍機時常擾台，頻頻越過海峽中線，實有侵略意圖；中國同學聽了十分驚訝，面露狐疑表情。

Ophelia並未把投票納入返台行程，原定12日回美準備下學期課業，但10日在新聞上看到馬英九接受德國之聲專訪，竟說出「相信習近平」、「無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸的戰爭， 也永遠無法獲勝，他們太大了，比我們強太多了」等失敗主義、投降主義的言論，令她極為震驚。

Ophelia指出，台灣經過這些年的努力，在世界舞台上逐漸被視為良善的力量，能見度變高，若把國家的未來寄望在別人的善意上，而降低自我防衛的能力，才可能被國際友人放棄。

Ophelia認為，曾聽過有人用「逃離鬼島」譏諷留學生，但留學不是移民，他們的根在台灣，未來學成也會返國就業，留學生跟其他國人一樣熱愛國家，出國仍驕傲地說自己來自台灣，這種身分認同是種印記，雖然人在國外，仍心繫台灣的家人朋友，掛念這塊土地。

Ophelia決定延後返美日期，加錢改機票，留在台灣投票，親自參與並見證本次大選結果，她也呼籲台灣人，1月13日一定要站出來投票，用手中神聖的一票，維護國家的民主、自由與繁榮!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法