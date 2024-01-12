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嘉市民主地標「選前之夜」 藍綠白陣營各據一方造勢

總統、立委大選明天投票，今晚嘉市「選前之夜」，藍綠白在中央噴水池圓環熱鬧登場！（記者王善嬿攝）

總統、立委大選明天投票，今晚嘉市「選前之夜」，藍綠白在中央噴水池圓環熱鬧登場！（記者王善嬿攝）

2024/01/12 20:57

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕2024總統、立委大選嘉義市「選前之夜」藍綠白最後衝刺，今晚在民主地標中央噴水圓環熱鬧登場！

藍綠白陣營各據一方造勢，民進黨拚連任的立委候選人王美惠到場時，支持者熱情要求合照，還有人豎起大拇指，比出王的號次「1號」表達支持；國民黨立委候選人張秀華車隊出動搭載大型電視螢幕戰車，啦啦隊女孩在車上熱舞應援，支持者高喊「凍蒜」；民眾黨戰車及支持者懸掛或手持總統候選人柯文哲戰旗繞行圓環，還有人穿恐龍裝、青蛙裝，十分吸睛。

王美惠說，台灣已走在民主道路，民主不走回頭路，請託鄉親明天一定要出來投票，總統副總統支持「賴蕭配」、立委投給王美惠、政黨票投民進黨，用選票告訴全世界「台灣會選對的人，走對的路」。

民進黨選前之夜最大亮點，將是不分區立委候選人「青埔憨川」王義川與王美惠「雙王合體」拜票，稍晚王義川到場時，將為綠營氣氛掀起最高潮。

張秀華請來同黨嘉義市長黃敏惠加持，訴求「支持黃敏惠、票投張秀華！」張秀華說，此次選舉是「和平與戰爭」「清廉與貪腐」的抉擇，拜託鄉親立委支持「5號張秀華」、總統副總統支持「3號侯康配」、政黨票支持「9號國民黨」，「精彩539」為市民帶來幸福與繁榮。

稍早，晚間6點多，各立委候選人競選車隊沿吳鳳北路進入中山路圓環時，無黨籍立委候選人簡明廉高喊「毒針不能注射，下架民進黨、總統支持柯文哲」，拜託鄉親支持他進軍立院；適逢王美惠車隊接著到場，王的支持者黃茂傳一度要上前與簡陣營理論，遭警方及時制止，警方也加派警力在旁待命，幸未釀成衝突。

尋求連任的民進黨嘉市立委候選人王美惠，今晚參加中央噴水圓環「選前之夜」造勢活動，受到支持者熱情歡迎。（記者王善嬿攝）

尋求連任的民進黨嘉市立委候選人王美惠，今晚參加中央噴水圓環「選前之夜」造勢活動，受到支持者熱情歡迎。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉市立委候選人張秀華（中）今晚由嘉義市長黃敏惠陪同拜票，訴求「支持黃敏惠、票投張秀華！」。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉市立委候選人張秀華（中）今晚由嘉義市長黃敏惠陪同拜票，訴求「支持黃敏惠、票投張秀華！」。（記者王善嬿攝）

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