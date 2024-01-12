工會爆500醫護明無法投票 台大醫院：排班均有協調

台大醫院外觀。（資料照）

2024/01/12 18:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕2024年總統、立委大選明天登場，不過有醫護人員因堅守崗位無法如期參與投票，台大醫院企業工會今（12日）怒訴，明知醫院不能關，但台大醫院投票日前未做系統性的全院普查及主動介入協調人力安排，導致部分想投票的醫護找不到人代班，預估有5、600人受到影響；對此台大醫院低調回應，相關排班投票，院內主管都有協調，認為這不是第一次投票，不宜在選前再掀爭議。

台大醫院企業工會及台灣公務革新力量聯盟今發出共同聲明，指出台大醫院並未進行醫院同仁投票意願及戶籍地調查，導致部分人員想投票卻投不了票，且公職身分醫護必須自假投票，認為院方應負起責任，中選會也應檢討未來延長投票時間或不在籍投票等機制。

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台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，以投票當天輪值白班的醫事人員推估，台大醫院約有500到600名人受影響。他提到，醫院雇主所承擔的協調責任，卻落在基層身上，單位主管的論調就是「你們協調好再跟我說」，基層同仁只能「靠關係、賣人情」尋求同事代班，若最終找不到人代班，仍無法前往投票。

台大醫院醫務秘書、發言人陳慧玲低調表示，相關排班投票，各單位主管都有協調，她認為選前不宜再提此議題，且「又不是第一次投票」。

台大醫院企業工會及台灣公務革新力量聯盟也在聲明中提出4項訴求，包含台大醫院在內等各公務機關，應確保輪班公務人員有充分時間前往投票，雇主應善盡主動協調人力調度義務；銓敘部及人事行政總處，應明確提升輪班公務人員於投票當日出勤的權益保障；中選會應於未來將延長投票時間或不在籍投票等機制納入考量規劃等。

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