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馬英九稱須相信習近平 黃澎孝看綠凱道人潮：嚇出「天然獨」選票

民進黨10日晚間在凱道造勢，支持者在景福門周圍擠的水洩不通。（記者叢昌瑾攝）

民進黨10日晚間在凱道造勢，支持者在景福門周圍擠的水洩不通。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/12 20:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前接受外媒《德國之聲》專訪時，表示「兩岸關係必須相信中國領導人習近平」，引發社會譁然。對此，前國大代表黃澎孝對於馬英九統一的「肺腑之言」會這麼「嚇人」進行了分析，指出答案就在各機構長期進行的「統獨民調」中，並分享一位臉友在他的貼文留言，「昨晚在凱道有很多年輕人被馬英九嚇出來！」、「馬英九是民進黨的催票機！」。

黃澎孝今（12）日在臉書列出三家「統獨民調」的數據表示，陸委會2023年10月26日發布的例行民調結果，支持「儘快統一」僅1.1%，支持「暫維現狀，以後走向統一」也才5.7%，兩者加總台灣人民僅6.8%支持統一。同樣，中央研究院和政治大學發布的調查，加總支持「儘快統一」和「維持現狀，以後走向統一」後，也僅有8.7%和7.4%。

黃澎孝進一步指出，中國國民黨所謂「一中各表」的九二共識、近年強調的「憲法一中」或是「馬英九們」心心念念的「中國統一」，都不受台灣主流民意認同，且還有日益稀疏的傾向，當然會成為選舉政見上的「票房毒藥」。

黃澎孝表示，習近平在台灣人心目中，一向都是負面評價遠大於正面評價的人物，要台灣人民「信任習近平」，恐怕連香港人都要為台灣人捏把冷汗。「尤其年輕人，聽到馬英九這番驚世駭人的統一言論，又目睹中國國民黨和中國共產黨，『國共一家親』的曖昧表現，以及中國肆無忌憚的介選手段，再也坐不住了...。」

最後，這位臉友也告訴黃澎孝，「在民進黨的凱道造勢大會上，在台南、高雄的造勢大會和掃街尾隨的『食人蛇』車陣上，看到了越來越多『被嚇出來』，要和馬英九『釘孤枝』，要和『國共合作』拼輸贏的年輕人！熱血澎湃，義憤填膺的紛紛站了出來⋯⋯。」

馬英九稱「兩岸關係必須相信中國領導人習近平」，黃澎孝分析，嚇出了「天然獨」的票。（圖翻攝自黃澎孝臉書）

馬英九稱「兩岸關係必須相信中國領導人習近平」，黃澎孝分析，嚇出了「天然獨」的票。（圖翻攝自黃澎孝臉書）

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