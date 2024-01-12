吳欣岱率緊身褲、高跟鞋猛男勁歌熱舞 台灣基進選前之夜超嗨

台灣基進立委候選人吳欣岱精心打扮，在台上演出猛男熱舞秀，邊跳邊唱。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 20:45

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰最後倒數計時，台灣基進今晚（12日）在南港區南興公園舉辦選前之夜，台灣基進台北市黨部主委、立委候選人吳欣岱精心打扮，上台演出猛男熱舞秀，邊跳邊唱，穿著高跟鞋的猛男們及一身白色洋裝的吳欣岱賣力熱情演出，讓台下觀眾大開眼界。

台灣基進在南港南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」，獨立音樂歌手吳志寧到場獻演。台灣基進盼能在本屆選舉凝聚百萬獨派支持者力挺入國會，克服4年一次亡國感困境。

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吳欣岱今天穿白色洋裝配長靴，帶領著4個穿高跟鞋、緊身小短褲的猛男出場，演唱歌曲「Seven Nation Army」，賣力又跳又唱，猛男們還將她抬起來，氣氛相當熱絡。吳欣岱說，這歌詞就是她選舉的心情，也笑說：「是不是沒想到台獨的場子會看到這種表演？」

吳欣岱說，會唱「Seven Nation Army」這首歌，因為是七國聯軍的意思，她當時選議員時每天都要搭凌晨5點50分的高鐵，搭晚上10點5分的高鐵回家，當時就對選舉有所決心，而這首歌很像她的處境。

台灣基進立委候選人吳欣岱在台上演出猛男熱舞秀。（記者楊心慧攝）

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