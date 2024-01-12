阻韓國瑜成為立院龍頭 台灣基進台南大掃街

選前最後衝刺，高雄市議員張博洋攜手南市議員李宗霖在台南市做最後車隊掃街。（台灣基進台南黨部提供）

2024/01/12 15:50

〔記者王姝琇／台南報導〕選前倒數最後1天，台灣基進台南黨部邀罷韓四君子、高雄市議員張博洋等人，陪同南市議員李宗霖在台南市做最後車隊掃街。張博洋表示，希望台南鄉親記取高雄人慘痛的教訓，搶救台灣基進才能全力阻擋韓國瑜成為台灣的立法院院長。

張博洋說，明天的投票非常關鍵，如果沒有投下正確的選票，未來的國會恐怕會變成藍白聯手大亂國會，持續扯台灣的後腿。尤其過去在高雄落跑選總統，後來遭到罷免的草包市長韓國瑜可能在國會藍白合的情況下，成為下一屆立法院長，台灣的政治惡鬥會更加的嚴重。

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李宗霖指出，政黨票對於小黨來說是維持政黨延續的重要關鍵，4年前因為3.16%的選民支持，讓基進獲得政黨補助款，才能夠組織人力，在大年初二的時候出來擺攤連署罷免韓國瑜。當時包括台南黨部的同仁、志工，都協力到北高雄支援罷免連署，才有辦法創造台灣民主新頁。

李宗霖呼籲，要阻擋韓國瑜成為國會立法院長最簡單的方式，就是投給CP值最高的台灣基進。只要讓台灣基進衝過5%的基本門檻，就可以直接增加兩席抗韓的本土戰力，更有可能與民進黨共同完成本土過半。懇請台南市民一同搶救台灣基進、搶救本土派、搶救台灣的大局。

張博洋表示，今天會來到台南，就是希望以高雄人親身經歷告訴台南人，高雄有出過睡到中午擺爛市政的韓國瑜，台南有個沒上班只上政論的謝龍介，呼籲曾與高雄人並肩作戰的台南市民，在最後的關鍵期讓罷韓政黨進入國會，不要讓這些表演能力大過問政專業的人擾亂台灣，不要讓台南的國民黨鬧劇，成為台灣共同的悲劇。

台灣基進黨今天在台南市做最後車隊掃街，支持者揮手喊加油。（台灣基進台南黨部提供）

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