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力抗韓國瑜、黃國昌 台灣基進高雄晚會喊：遏止藍白聯合亂台

台灣基進今晚於高雄市三民公園，舉辦「罷韓政黨，再上戰場」造勢晚會，傍晚召開會前記者會，呼籲讓台灣基進進入國會，遏止藍白興風作浪。（記者葛祐豪翻攝）

台灣基進今晚於高雄市三民公園，舉辦「罷韓政黨，再上戰場」造勢晚會，傍晚召開會前記者會，呼籲讓台灣基進進入國會，遏止藍白興風作浪。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/05 19:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕力抗韓國瑜成為立法院長，台灣基進今晚（5日）晚在高雄三民公園舉行「罷韓政黨，再上戰場」造勢晚會，訴求讓「罷韓第一政黨」的台灣基進，進入國會，遏止藍白興風作浪、聯合亂台4年。

台灣基進今晚在高雄市三民公園舉辦「罷韓政黨，再上戰場」造勢晚會，包括黨主席王興煥、高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖、不分區立委候選人史惟筑、陳奕齊、楊佩樺、黃馨瑩及初代發言人顏銘緯均到場。

台灣基進黨主席王興煥在會前記者會說，選前1週在高雄舉辦造勢晚會，提出3點原因呼籲搶救台灣基進。首先，台灣基進是當年領銜成功罷韓的政黨，可以改變民進黨完全執政、卻被在野黨牽著走的亂象，對抗有可能擔任立法院長的「影帝級」亂台角色韓國瑜、黃國昌。

王興煥說，其次，台灣基進是318太陽花學運後，唯一有機會叩關國會的台獨小黨，這是「新政治」是否可以延續的搶救；最後，台灣基進是諾貝爾獎得主、前中研院院長李遠哲唯一推薦的政黨，台灣需要稱職的在野黨，台灣基進是讓台灣民主正常化、政治向上提升的唯一小黨。

台灣基進不分區立委候選人陳奕齊指出，台灣政治不能再像「滾籠老鼠」一樣原地踏步，台灣政治願景應該是堅持忠於台灣，而非停滯在「中華民國台灣」的中間站，要往下一步邁進，抵達「台灣是台灣人的台灣」的下一站，搶救台灣基進就是搶救「台灣政治向上提升」的大局。

不分區立委候選人楊佩樺說，台灣基進不分區名單中，有許多高雄人，台灣基進是高雄起家政黨，要從3％向北拓展到5％，她懇請高雄人一起支持高雄在地起家的政黨。

罷韓四君子之一、高雄市議員張博洋領軍呼喊口號「罷韓政黨、再上戰場」、「挺基進、過5％」。他說，罷韓運動後，台灣基進不斷深耕基層，在議會不管是國防民防的加強，或防堵中國滲透，都不斷的監督和倡議，「打造出台灣第二支本土政黨，就是台灣基進的目標」。

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