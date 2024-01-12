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台灣基進全台動員催票 盼凝聚百萬獨派

台灣基進黨主席王興煥、不分區候選人史惟筑進行台北車掃。（台灣基進提供）

台灣基進黨主席王興煥、不分區候選人史惟筑進行台北車掃。（台灣基進提供）

2024/01/12 13:20

〔記者林哲遠／台北報導〕投票日進入倒數24小時，台灣基進今（12）日在全台各地啟動陸戰總動員，包括街頭宣講、車掃拜票等，希望能在選戰倒數的最後期限，全力催動政黨票「四號台灣基進」，盼能凝聚百萬獨派選票集中，將台灣基進送入國會，守護民主台灣。

選舉進入最後關頭，台灣基進也已於近日下達陸戰總動員令，於台北、宜蘭、桃園、台中、台南，以及高雄、屏東等地，進行掃街拜票活動，深入地方巷弄，宣揚台灣基進理念。並由包括高雄由黨籍市議員張博洋領軍車掃、台南黨籍市議員李宗霖率領團隊單車街掃，台北近兩日，也由黨主席王興煥率黨內同仁，於台北市街頭沿街拜票，爭取全台台派力挺支持。

台灣基進已啟動將近40日的「守護台灣，實現願景」胖卡環島宣講計畫。以兩台胖卡「守護號」和「願景號」全台環島走透透，代表著台灣基進誓言在進入國會，達成修法立法揪出在台共諜的政策目標，守護台灣的民主，展現對台灣基進對於台灣民主願景的盼望。

此外，台灣基進也將在今晚選前之夜，於台北市南港車站前南興公園舉行「2024『VOTE ⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」大會師，除內湖南港區立委候選人吳欣岱外，包括宜蘭縣立委候選人林意評，以及台灣基進不分區候選人陳奕齊、史惟筑、陳君愷、黃楓茹、楊佩樺、黨主席王興煥都將到場，並邀金馬獎得主陳慕義站台力挺。盼在最後一哩路，與支持者一起凝聚士氣，前進國會。

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