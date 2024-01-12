台灣基進選前之夜 王興煥：雖是小黨卻和台灣一樣充滿韌性

台灣基進今晚在南港區南興公園舉辦選前之夜。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 19:05

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數計時階段，台灣基進今（12）在全台各地啟動陸戰總動員，包括街頭宣講、車掃拜票等，盼在選戰倒數的最後期限，全力催動政黨票，將台灣基進送入國會；台灣基進今晚在台北市南港區南興公園舉辦選前之夜，黨主席王興煥表示，台灣基進雖然小，卻和台灣一樣充滿著韌性，更是至今唯一堅持太陽花精神、台灣新政治的小黨，搶救台灣基進、本土派席次，才是這場選舉的大局所在。

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」，並邀請獨立音樂歌手吳志寧於現場演唱歌曲。

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王興煥致詞表示，今天是選前之夜，也是搶救台灣基進的記者會，台灣基進雖然小，卻和台灣一樣充滿著韌性，更是至今唯一堅持太陽花精神、台灣新政治的小黨。

王興煥指出，立法院目前並沒有台灣本土稱職的在野黨，台灣政治除了民進黨外，並沒有能夠讓人安心託付政權的政黨，為解決如此的民主困境，需要有如同台灣基進忠於台灣的小黨，先進入國會進行在野監督，並逐漸成長成為台灣本土政權的第二個選擇，搶救台灣基進、搶救本土派席次，才是這場選舉的大局所在。

王興煥強調，過去各黨都在算計票數，政黨必須拿多少票數才能夠拿多少不分區立委的席次，但他認為選票不該算計，以前在國民黨威權的時代，是用堅持和勇氣、對的就去做，所以他在選前之夜要告訴大家，是否覺得台灣需要第二個本土政黨，如果是就把票投給台灣基進、全力搶救台灣基進黨，這才是民主政治的初衷。

台灣基進台北市內湖、南港區立委候選人吳欣岱指出，希望南港內湖、宜蘭選民投給真正心繫台灣的候選人，戶籍不在南港內湖的選民，也請務必把政黨票投給百折不回的台灣基進。

台灣基進創黨主席、不分區立委候選人陳奕齊表示，盼讓台灣人民有安全感，別到每次選舉都要承受焦慮，讓中共利用台灣民主的缺陷，利用代理政黨恐嚇台灣，導致未來四年就算賴清德執政，還是可能在焦土政策的狀態下，使執政團隊無法好好運作，搶救基進，搶救的不只是基進，還有更好的台灣未來。

台灣基進不分區立委候選人陳君愷表示，衡諸台灣民主的歷史，跟世界很多民主政體的歷史都一樣，在受威權體制打壓時，可以堅定的堅持理想，但到執政後或即將執政時，很多奇怪的事就會發生，很可能為了選票妥協，國民政府威權體制仍殘留在社會的每個角落，唯有徹底改革體制，才有正義跟未來可言。

台灣基進不分區立委候選人楊佩樺表示，這場選戰一直抓統戰問題、抓中國滲透的政黨，就是台灣基進，過去基進推動的代理人法，但很可惜重要的法案在國會沒有繼續推進，若台灣基進這次還是沒有進國會，未來抓統戰、中國滲透的事必定會繼續重演。

獨立音樂歌手吳志寧是彰化縣第三選區立委候選人吳音寧的弟弟。（記者楊心慧攝）

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