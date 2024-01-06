馬治薇涉收中國虛擬貨幣被押 吳欣岱：政府應強化金融防堵

台灣基進立委候選人吳欣岱表示，中國以「人流、金流與資訊流」等三流手段介選，已是不爭的事實。（基進提供）

2024/01/06 00:12

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，以無黨籍身分參選立委，卻被檢調查出，涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元介選，被桃園地檢署聲押禁見，成為首宗候選人接受中國虛擬貨幣介選案。台灣基進立委候選人吳欣岱表示，中國以「人流、金流與資訊流」等三流手段介選，已是不爭的事實，呼籲政府應當正視問題，強化金融防堵的措施與手段。

吳欣岱指出，台灣基進早於數月前即警示，中國以「人流、金流與資訊流」等三流介選手段，介入台灣大選。其中，金流介選的手段，即是中國金流往往透過地下匯兌方式進入台灣。這些資金不透過銀行流通，而是透過中國指揮者，把資金匯入地下匯兌業者的中國金融帳戶，接著地下匯兌業者即可在台灣，把相對應資金匯給在地協力者在台金融帳戶。甚至以來台投資旅行社、餐飲業等方式，將資金合法匯入，做假帳發展組織。

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台灣基進先前已提出《科技偵查法》立法修法，就是為了讓司法人員有足夠工具，可以防堵中國以各種新型科技手法影響選舉。吳欣岱強調，如今，馬治薇案成為目前檯面上利用「加密貨幣、網紅抖內、NFT」等虛擬貨幣，作為地下匯兌手段的最新案例。

吳欣岱呼籲，政府司法與金融相關部門，應正視中國以金流滲透台灣基層的介選手段，莫讓地下金流成為敗壞國家安全的破口。

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