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李彥秀高嘉瑜互槓！ 吳欣岱：李議員位子還沒坐熱就再戰立委

台灣基進台北市立委候選人吳欣岱。（圖擷自臉書）

台灣基進台北市立委候選人吳欣岱。（圖擷自臉書）

2024/01/12 16:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕選前最後一天，民進黨台北市立委候選人高嘉瑜批評國民黨對手李彥秀在中國、美國買豪宅，收潤泰集團政治500萬等，李彥秀也反擊高嘉瑜，平常都在做秀的人，到選舉才到處抹黑打卡。對此台灣基進台北市立委候選人吳欣岱表示，李彥秀是標準國民黨政三代，議員位子還沒坐熱就再戰立委，延續民意代表的權力，回過頭來再嘉惠名下的地方勢力、建立恩庇侍從體制系統。

吳欣岱在臉書PO文表示，從政見公報的時候，就一直隱約感覺到接下來的選戰會變成惡性的政治攻擊，最後會變成誰比較窮、誰比較可憐好像就贏了。這種作法，只會讓我們的選區陷入一個很矛盾的處境—選前比可憐，選後唱心花開。

吳欣岱指出，李彥秀是標準的中國國民黨政三代：用地方勢力餵養鞏固政治權力，議員選完換議長、議長選不上，議員位子還沒坐熱就再戰立委。延續民意代表的權力，回過頭來再嘉惠名下的地方勢力、建立恩庇侍從體制系統，這個過程中，她有更多的能量操弄媒體資源，對本土產業（如過去的翁啟惠、後來的北農吳音寧事件、現在的高端）進行毀滅性攻擊。

吳欣岱續指，李彥秀糟蹋台灣、阻擋潛艦國造，卻把老公小孩送到美國，繼續用從台灣土地賺來的錢投資中國、美國等土地房產，這樣的人用小打小鬧製造衝突是贏不了的，你害怕捍衛本土產業，不能跟著一起抹黑高端；你不能加入收建商政治獻金的行列，因為這樣你只是規模比較小的李彥秀；你要除了自己的聲量曝光，還能跟本土派並肩合作。

吳欣岱直言，從去年到現在，自己被罵、被開記者會攻擊、被柯粉搶麥克風，沒有一次會想哭，只會覺得更加充滿鬥志。因為我知道自己背後有多少人的期許和幫助，我如果把自己擺在一個受害者的位置，那誰來給這些受迫害的人勇氣，一起對抗家大業大的地方勢力呢？

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