趙少康批柯文哲執政8年換了100多個局處長、一條捷運都沒有

國民黨副總統候選人趙少康到基隆博愛家園探視長者。（記者盧賢秀攝）

2024/01/12 15:53

〔記者盧賢秀／新北報導〕選戰最後1天，國民黨副總統候選人趙少康今天到基隆博愛家園與當地的長者共進午餐，呼籲民眾集中選票支持侯康，他並質疑柯文哲8年市長換了100多個局處長，前台北市長郝龍斌是1年1條捷運，柯文哲8年1條捷運都沒有；並批賴清德擔任台南市長時，200多天不進議會，爐渣案到現在還在燒；侯友宜在新北市有很多建設，政績顯著。

趙少康今天與國民黨基隆市立委候選人林沛祥到基隆博愛家園與長者共進午餐，他說將全力照顧長者，讓長輩們能夠享受更好的生活品質。總統候選人侯友宜也說，80歲以上不用巴氏量表，長照會放寬，台灣高齡化情況越來越顯著，對長輩會加強照顧。

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林沛祥則分享了自己多年來積極參與長者共餐活動的經驗。他表示，這些活動不僅讓他更了解了第一線單位的需求，還可深入瞭解年長者的想法和困境。他承諾未來將積極推動老幼共托的機制和資源，以確保每一位基隆市民，無論年齡，都能獲得妥善的照顧和關懷。

趙少康也呼籲民眾集中選票支持侯康，他說，3位總統候選人都做過直轄市長，賴清德在台南市長任內200多天不進議會？拆人家的房子，爐渣案到現在還在燃燒。柯文哲在台北市做了8年市長，換了100多個局處長，幾乎都換了，怎麼領導？前台北市長郝龍斌時代1年1條捷運，柯文哲8年1條捷運都沒有，有什麼建設都看不出來？

侯友宜在新北市有很多建設，社會住宅1萬多戶、五股的垃圾場的處理，還有100多間公立的託兒所、200多間公立的幼稚園，政績是很顯著的。相較之下就知道誰最適合做國家領導人。

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