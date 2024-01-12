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20萬台商返台投票? 兩岸人士拿數據駁斥：與實際差距甚大

兩岸人士指出，本週從中國的各地機場入境台灣的旅客約5萬人，航班載客率平均僅約6成左右。（彭博資料照）

兩岸人士指出，本週從中國的各地機場入境台灣的旅客約5萬人，航班載客率平均僅約6成左右。（彭博資料照）

2024/01/12 15:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天就是2024大選投票日，有媒體報導，北京的機場人潮擠爆，並稱國籍或中國籍的航空公司班班客滿，甚至傳出20萬台商返台投票，不過，兩岸人士拿出數據駁斥，本週兩岸航班載客率平均約6成，從中國的各地機場入境台灣的旅客約5萬人，扣掉未滿20歲沒有投票權的學生、孩童等，實際返台可以投票的台商、台幹、台眷約3萬人，怎麼算都跟20萬的數字差距甚大。

據了解，中國向來把對台政策成敗與台灣的選舉掛勾，過去各地台辦系統會以補助優惠機票的方式，鼓勵台商、台幹、台眷返台投票，但由於中國經濟嚴重衰退，補助的優惠機票的經費沒有著落，各地台辦無法支付，中國籍的航空公司本身就受到經濟衰退波及，也不願吃下優惠機票，大為降低台商返台投票的誘因。

據統計，7到12日從中國各地機場入境的旅客僅約5萬人，扣掉未滿20歲沒有投票權的學生、孩童等，實際返台可以投票的台商、台幹、台眷約3萬人；在小三通部分，本週估計有1萬人入境。

兩岸人士指出，兩岸航班本週載客率平均約6成滿，僅北京、上海、廣州等台商較多的地區，載客率高一點，其他地區則航班有一半以上空位。而中國內陸省分交通不便，只有不到3分之1台商返台投票，他們普遍認為農曆過年回來就好，若專程返台等於1個月回來兩次。

該名人士也說，過去馬政府時期每週兩岸航班約有近600班，在疫情之後，加上台商台幹撤出很多，航點也減少，目前每週兩岸航班僅剩100多班，在航班減少、載客率降低下，所謂台商返台投票機場人潮擠爆，其實也是中國操作認知作戰的一環。

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