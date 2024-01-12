未經同意將蔡詩萍納入競選影片 苗博雅致電道歉

台北市文化局長蔡詩萍發現，台北市大安區立委候選人苗博雅將他以前參加苗新書發表會的影片剪輯進競選影片中，苗為此向蔡致歉。（圖擷自苗博雅YouTube）

2024/01/12 15:47

〔記者蔡思培／台北報導〕選舉倒數不到24小時，候選人積極爭取各界選票，不過台北市文化局長蔡詩萍發現，台北市大安區立委候選人苗博雅將他以前參加苗新書發表會的影片剪輯進競選影片中，讓不少好友以為蔡支持苗。蔡強調行政中立，不會公開推薦誰，也呼籲苗下架影片。

苗博雅今天上午也致電給蔡詩萍道歉，表示不好意思造成困擾。苗表示，當初蔡的言論給團隊很大鼓勵，他也曾詢問過蔡意願，已將原本傳單作廢，但影片上架成錯誤版本，他也對於未親自檢查向蔡抱歉，已經將蔡的部份下架。

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蔡詩萍今在臉書發文表示，早上起床有很多人詢問他是否支持苗博雅，原來他被放進大安區推薦苗博雅的名單。蔡表示，了解他的人都知道他進入蔣萬安市府後不公開談論政治，這是一個文化行政官員該有的分際，他雖曾出席過苗博雅新書發表會，但那是對府會關係的尊重，以及文化人對議員出書的肯定。

蔡詩萍說，苗博雅也曾詢問他是否可在選舉時站台推薦，但蔡稱自己是市府團隊一份子，職務所在，行政中立，真的不方便。蔡表示自己出現在在苗推薦名單上，讓他對老朋友、國民黨大安區立委候選人羅智強不好意思，因為2人是曾幫馬英九選台北市長、選總統的戰友，私下常有往來，他都未公開表態了，不可能破壞維持行政中立的原則呢。

蔡詩萍重申，今年選舉並非沒有態度，但不可能公開說什麼，他是文化事務的官員，只公開討論文化政策與行動。蔡也呼籲苗博雅競選團隊拿掉未經他同意的推薦畫面與影片。

羅智強也在蔡詩萍臉書留言，對於苗稱說蔡推薦他感到無言，他與蔡是20年的老朋友，這次沒找蔡站我台就是因為蔡是文化局長必須行政中立。羅也質疑苗曾在文宣未經允許前放國民黨立委蔣乃辛的照片，想讓大家以為蔣支持他，現在又未經蔡同意說蔡推薦，真的令人無言。

北市文化局長蔡詩萍（右）在臉書表示，他進入蔣萬安市府後不公開談論政治，這是一個文化行政官員該有的分際。（資料照）

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