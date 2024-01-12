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被反問選服件數 徐巧芯：文宣都有逐一列點說明

台北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯今（12）天邀請同黨議員詹為元、立法院前院長王金平陪同掃街拜票。（記者何玉華攝）

台北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯今（12）天邀請同黨議員詹為元、立法院前院長王金平陪同掃街拜票。（記者何玉華攝）

2024/01/12 14:48

〔記者何玉華／台北報導〕投票日前最後一天衝刺，台北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯今（12）天邀請同黨議員詹為元、立法院前院長王金平陪同掃街拜票，對於民進黨對手許淑華反問她選民服務案件數，徐巧芯表示，她做了哪些事情，文宣都有逐一列點說明，「有時候唬爛自己的建樹，對人民沒有比較好」，她是具體提出10大政見主張。

徐巧芯說，抓包許淑華今年文宣寫選民服務「17年來做7萬件」，但4年前文宣也寫「13年來做7萬件」，酸是這4年來什麼事都沒做嗎？許淑華今天早上受訪無奈一笑反問「徐巧芯擔任5年議員，請問服務案件有多少件？」要她不要抓一些語病或雞毛蒜皮的事情亂攻擊。

徐巧芯表示，選舉期間，選舉文宣被對手拿來檢視是天經地義的事情，她並沒有抹黑，只是拿出許過去4年和現在的文宣做比較，都是許自己的文宣，自己負責；至於她做了哪些事情，文宣都有逐一列點說明，「有時候唬爛自己的建樹，對人民沒有比較好」，她是具體提出10大政見主張，未來當選到國會都會一一推動。

至於以巨大魔物蠢蠢欲動形容新潮流，徐巧芯表示，「新潮流不倒，台灣不會好」這句話，柯文哲、韓國瑜、侯友宜、管中閔都說過，不希望2024年後新潮流後繼續吃銅吃鐵，下架新潮流是在野力量共同的心願跟想法，13號一起完成。

她表示，邀請王金平來陪同車隊掃街拜票，王金平過去在立法院很長一段時間，很清楚國會需要什麼樣的議員，未來當選後，會參考王金平的經驗好好服務監督。

台北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯今（12）天邀請同黨議員詹為元、立法院前院長王金平陪同掃街拜票。（記者何玉華攝）

台北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯今（12）天邀請同黨議員詹為元、立法院前院長王金平陪同掃街拜票。（記者何玉華攝）

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