被酸抓包服務案件數 許淑華反問徐巧芯服務幾件？

台北市立委第7選區（信義區、南松山）民進黨候選人許淑華今（12）天一早由壯闊台灣理事長吳怡農陪同掃街拜票。（記者何玉華攝）

2024/01/12 10:49

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第7選區（信義區、南松山）民進黨候選人許淑華今（12）天一早由壯闊台灣理事長吳怡農陪同掃街拜票，吳怡農說，這是4天來第2次來站台，他推薦許淑華是一個認真看待政治工作、公共服務、想為人民服務的候選人，而不是把政治工作視為綜藝節目或個人表演，整天開記者會、整天想辦法抹黑，只是製造聲量的人是完全不同的選擇。

許淑華表示，選戰最後一天衝刺，她已經都做好準備，除了白天的車隊掃街，晚上也會徒步拜票，堅持到最後一刻；對於國民黨對手徐巧芯稱抓包她今年文宣寫「17年來做7萬件事」，但4年前文宣也寫「13年來做7萬件事」，是這4年來什麼事都沒做嗎？許淑華無奈一笑反問「徐巧芯擔任5年議員，請問服務案件有多少件?」

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許淑華說，連國民黨的立委費鴻泰都說不知道徐巧芯這4年當中到底做了什麼?請徐說清楚、列舉出來，不要去抓一些語病或抓些雞毛蒜皮的事情一直亂攻擊，應該誠懇面對民眾。

吳怡農也表示，4天來第2次為許淑華站台，因為許淑華過去5屆在市議會服務，不管在專業上、認真上，在地方的勤快服務，還是提出的政見，都讓人看到是一個認真看待公共服務、想為人民服務的候選人，跟整天開記者會、整天想辦法抹黑，只是製造聲量的是完全不同的選擇。

吳怡農說，民主的路不好走，在這條路上，需要認真看待政治工作的人、對的人一起出來做對的事情，而不是把它視為綜藝節目或者個人表演的人。

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