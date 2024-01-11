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馬英九「相信習近平」說 許淑華籲用選票打臉

民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華，呼籲選民用選票打臉馬英九的「相信習近平」說。（本報資料照）

民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華，呼籲選民用選票打臉馬英九的「相信習近平」說。（本報資料照）

2024/01/11 16:07

〔記者何玉華／台北報導〕前總統馬英九接受外媒訪問時稱，兩岸關係必須相信中國國家主席習近平，另針對統一的可能性認為，若過程和平、民主，台灣人民可能會接受；民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華表示，這種言論多數台灣人都不能接受，國民黨對手徐巧芯卻附和這樣的論述，咒罵是台獨引起災難，質疑「徐巧芯還在當馬英九的發言人，忽略了真實民意」，呼籲選民站出來用選票打臉馬英九。

徐巧芯對許淑華的質疑表示，她已在2018年12月卸任馬英九發言人，新聞都有公開登載，許的說法為缺乏查證的不實訊息，已告知並請她在24小時內更正，呼籲競選期間勿以假消息抹黑他人，否則可能觸法。

徐巧芯之前在臉書貼文指出，她的外公跟弟弟曾一起上823砲戰的戰場，最後，外公活著回來，弟弟卻犧牲了；外公直到人生的盡頭，都責怪自己怎麼沒有保護好家人。這個故事讓她一方面光榮於自己身為軍人的子弟，對中華民國有深厚的情感；一方面開始懂得珍惜和平的可貴，理解戰爭的殘酷。她表示，中華民國不是災難，賴清德真的錯了，賴的台獨論述才是台灣的災難，把人民載到海峽兩岸都恐懼的深淵。

許淑華說，徐巧芯還在當馬英九的發言人，卻忽略了台灣人的真實民意；既然是軍人的子弟，就更該知道台灣有今天的民主自由，是靠著國軍流血流汗對抗中國的侵略。造成海峽兩岸恐懼的主因，是中國不願意放棄武力犯台，是習近平要台灣同屬一中。

許淑華說，徐巧芯跟馬前總統的說法，才是對國軍最大的侮蔑！是中國派軍艦接近台灣，是中國派戰機飛越海峽中線，這些挑釁的軍事行動都來自中國。但徐巧芯跟馬英九卻從未批評中國或習近平？

許淑華表示，為何徐巧芯跟國民黨不去要求北京保證永遠不會使用武力？卻要追求和平的台灣人接受中國的戰機、戰艦不斷越界，武力威脅台灣？為什麼徐巧芯反過來譴責只是想要繼續自由安全生活的台灣人？呼籲選民站出來用選票打臉馬英九。

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