徐巧芯批新潮流魔獸 許淑華反擊：不操弄仇恨值就不會選舉

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華今（12）天一早由壯闊台灣理事長吳怡農陪同掃街拜票，外媒也跟車觀察報導。（記者何玉華攝）

2024/01/12 10:34

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第7選區（信義區、南松山）雙姝對戰，民進黨許淑華反擊國民黨徐巧芯深夜發文「指對手不是許淑華而是新潮流說」徐巧芯不操弄仇恨值就不會選舉，徐沒那麼偉大，新潮流不會因為她而怎麼樣；新潮流也沒那麼偉大、那麼重要，反而是中共代理人才是最大的魔獸，是台灣最大的隱憂，這次選舉，大家一定會下架中共代理人。

徐巧芯指她的對手不是許淑華而是新潮流，並暗指新潮流是巨大魔獸，許淑華今（12）天一早由壯闊台灣理事長吳怡農陪同出發掃街前表示，所有松山、信義的民眾都覺得徐的對手應該是許淑華，沒有人在管什麼新潮流不新潮流，反問她是不是因為已經打到不知道怎麼打了，就把新潮抓拿出來繼續K。

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許淑華表示，選民看得是民意代表有沒有在地服務，有沒有在做事，有沒有提出政見，她在基層遇到很多選民反映她提出的凍卵、國民義務教育三歲開始等政見很好，民眾是看政見的，她卻還是在操作、操弄仇恨值，「好像不操弄仇恨值就不會選舉」。

許淑華強調，徐巧芯沒那麼偉大，新潮流也不會因為徐而怎麼樣，不用再去標籤什麼新潮流不新潮流，誠懇面對民眾、面對選民那才是最重要的。新潮流也沒有那麼偉大、那麼重要 反而是中共代理人當選才是最大的魔獸，而且是台灣最大、最隱憂的一個魔獸，這次大家一定會下架中共代理人。

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華今（12）天一早由壯闊台灣理事長吳怡農陪同掃街拜票，出發前不斷有路過的民眾加油打氣。（記者何玉華攝）

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